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北市南京西天坑元凶出爐 李四川：今進行地基改良 估3至4天

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川說，目前塌陷部分將進行填平地基改良，九點開挖進行基礎地質改良，這一條破裂的汙水會廢掉，預計需要三到四天。記者林麗玉／攝影
李四川說，目前塌陷部分將進行填平地基改良，九點開挖進行基礎地質改良，這一條破裂的汙水會廢掉，預計需要三到四天。記者林麗玉／攝影

台北市南京西路近貴德街路面前天出現天坑塌陷，今天塌陷的狀況擴大，塌陷面積已經達長20米、寬15米、深1.5米，北市府目前已經找出塌陷原因，是因埋在更深層的汙水管破洞，台北市副市長李四川今天一早就在現場指揮後續處理，李四川說，目前塌陷部分將進行地基改良，九點開挖進行基礎地質改良，這一條破裂的汙水會廢掉，預計需要三到四天。

李四川表示，目前塌陷部分將進行填平，之前他懷疑是汙水管漏水，果然攝影鏡頭進入管內抽水，有抽到沙漿，代表管線有破掉，確定就是這一條七百管徑的汙水管有漏水。

李說，同仁先在汙水管子前端用沙包堵住，結果今天凌晨淡水河漲潮潮水就將沙包拉走，拉走導致沖刷的狀況更大，今天塌陷部分目前達長20米、寬15米、深2.5米，今天上午九點就會進行開挖，至於結構技師也針對兩旁建築物初步鑑定，目前結構安全沒有疑慮。

李提到，目前水處、台電、瓦斯等管線單位也會在現場待命，因開挖側溝會有拉扯，如果有需要處理就會立即處理，至於九點開挖會進行基礎的地質改良，這一條破裂的汙水會廢掉，地質改良時間會比較長，預計需要三到四天，若完成就會先行單線通車，不過至少慶幸找到塌陷原因，會徹底將道路時常坍塌的原因找出來，徹底解決。

目前塌陷部分將進行填平地基改良，九點開挖進行基礎地質改良，這一條破裂的汙水會廢掉，預計需要三到四天。記者林麗玉／攝影
目前塌陷部分將進行填平地基改良，九點開挖進行基礎地質改良，這一條破裂的汙水會廢掉，預計需要三到四天。記者林麗玉／攝影

李四川 天坑

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