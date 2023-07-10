聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市南京西天坑元凶出爐 李四川：今進行地基改良 估3至4天
台北市南京西路近貴德街路面前天出現天坑塌陷，今天塌陷的狀況擴大，塌陷面積已經達長20米、寬15米、深1.5米，北市府目前已經找出塌陷原因，是因埋在更深層的汙水管破洞，台北市副市長李四川今天一早就在現場指揮後續處理，李四川說，目前塌陷部分將進行地基改良，九點開挖進行基礎地質改良，這一條破裂的汙水會廢掉，預計需要三到四天。
李四川表示，目前塌陷部分將進行填平，之前他懷疑是汙水管漏水，果然攝影鏡頭進入管內抽水，有抽到沙漿，代表管線有破掉，確定就是這一條七百管徑的汙水管有漏水。
李說，同仁先在汙水管子前端用沙包堵住，結果今天凌晨淡水河漲潮潮水就將沙包拉走，拉走導致沖刷的狀況更大，今天塌陷部分目前達長20米、寬15米、深2.5米，今天上午九點就會進行開挖，至於結構技師也針對兩旁建築物初步鑑定，目前結構安全沒有疑慮。
李提到，目前水處、台電、瓦斯等管線單位也會在現場待命，因開挖側溝會有拉扯，如果有需要處理就會立即處理，至於九點開挖會進行基礎的地質改良，這一條破裂的汙水會廢掉，地質改良時間會比較長，預計需要三到四天，若完成就會先行單線通車，不過至少慶幸找到塌陷原因，會徹底將道路時常坍塌的原因找出來，徹底解決。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言