補習班用來源不明個資招生恐觸法 北市去年至今已裁罰超過百萬

近期適逢補習班招生際，有不少同學、家長反應接到補習班招生電話，對於學校行政人員處理個資程序產生疑慮，教育局提醒校方、業者，會定期稽核校內個人資料處理相關作業外，若補習班遭檢舉使用來源不明個資恐觸犯「個資法」，依規定可處罰鍰，嚴重恐停招，教育局統計，從2022年至今，北市共裁罰21件，罰鍰總額已逾新台幣100萬。

教育局提醒，市民接獲補習班撥打電話招生，可記錄通話日期與時間、班名、地址及通話內容，必要時得予以錄音，並與補習班約定試聽時間、聯絡方式、試聽地點等，並將資料提供教育局，教育局將依「個資法」規定，協助向補教業者查詢其遭蒐集之個資，必要時將依相關事證派員前往補習班稽查。

教育局說明，補教業者若未能說明個資取得來源，也無法舉證取得個資過程已獲當事人同意，就是違反「個資法」，將依規定裁處罰鍰。今年依法裁罰補習班案件共計12件，去年裁罰案件有9件，兩年度的罰鍰總額已逾新台幣100萬元。

教育局呼籲補教業者，採取多元方式，皆應符合「個資法」規定，切勿取得來歷不明個資，用以推銷招攬。取得學生個資應經當事人同意，當事人表示拒絕時，業者應立即停止利用其個人資料行銷。若發現補習班持有來源不明個資，用以行銷招攬，違反規定，將從重裁處罰鍰，並處以停止招生之處分。