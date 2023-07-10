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北市南京西路天坑擴至20米 住戶憂心：住了50年從沒這麼嚴重
台北市大同區南京西路前天發生大天坑，昨天再度出現新的沉陷點，天坑塌陷持續擴大，從原本2米寬、1米深，擴大至長20米，寬15米、深2.5米。住在附近50年的陳先生一早就到現場查看狀況，擔心怎麼昨天施工才做完，地層還在下陷，尤其他在這裡住了五十多年，從沒有這麼嚴重過，會擔心如果沒有弄好，家裡的地基會不安全。
住在附近的張小姐也擔心，週邊都是老房子多，遠遠看坑洞沒有這麼大，怎麼今天凌晨看，塌陷愈來愈大，感覺掏空愈來愈嚴重，希望市府要做好相關結構補強。
台北市長蔣萬安表示，北市府已經即刻針對周邊住戶住宅，請技師公會進行建物安全監測，目前已經裝置有六個人工監測及四個自動監測，都已經全面掌控。
尤其因為新的塌陷點愈來愈靠近民宅，住戶都擔心住家安全，蔣萬安表示，監測會持續，會先確保工程全部完成、安全無虞，才會結束，一定會先確保周邊住戶生命財產安全無虞，當務之急就是將塌陷的地點解決，後續針對周邊發生比較危險的地方，全面通盤檢測了解。
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