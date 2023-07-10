北市南京西天坑擴大 蔣萬安：深層汙水管破損 將分流廢管

台北市大同區南京西路前天發生大天坑，昨天再度出現新的沉陷點，天坑塌陷持續擴大，台北市長蔣萬安、副市長李四川今天一早也到現場勘查後續處理，由於新的沉陷點距離民宅更近，蔣萬安表示，已經即刻針對周邊住戶請技師公會進行建物安全監測，目前已經裝置有六個人工監測及四個自動監測，都已經全面掌控。

蔣萬安也表示，目前市府已經找出沉陷的發生原因，目前確定在深度比較深的汙水管有破損，已經即刻先做了分管，會將破損的這一段廢止，相關的汙水管前端會進行分流，已經處理好，會進行開挖回填，並進行完善處理。

北市南京西路前天深夜11點多無預警發生塌陷意外，馬路中央出現一個巨大天坑，經過昨天一整天灌漿搶修，但還是因南京西路路面因潮汐地下水漲高攜帶大量泥沙，導致土壤掏空範圍持續增大，今天凌晨路面再度沉陷。

台北市長蔣萬安、副市長李四川今天上午晨會之前，上午七點多到現場視察處理狀況，蔣萬安還是親自搭計程車到現場，蔣先聽取簡報，也現場勘查天坑的沉陷狀況，蔣萬安表示，剛聽了報告後，因昨天晚上發生地面下陷的這個部分，相關單位在現場了解，最重要第一是要確保市民朋友安全，已經即刻針對周邊住戶請技師公會進行建物安全監測，目前已經裝置有六個人工監測及四個自動監測，都已經全面掌控。

蔣萬安也表示，因為今天周一事上班日，為了不影響安全及周邊交通，北市府也進行交通管制封路。蔣萬安表示，南京西路發生地面沉陷，市府馬上了解發生原因，目前已經確定是在深度比較深的汙水管有破損，市府緊急處置，即刻先做了分管，破損的這一段會廢止，相關的汙水管前端會進行分流，已經處理好，會進行開挖回填新管，並進行完善處理。

由於新的塌陷點愈來愈靠近民宅，住戶都擔心住家安全，目前建物結構監測會持續多久？蔣萬安表示，監測會持續，會先確保工程全部完成、安全無虞，才會結束，一定會先確保周邊住戶生命財產安全無虞，尤其目前已經找到塌陷原因是在深度比較深的汙水館破損，相關汙水管也進行分流，沒有問題，會即刻處理。