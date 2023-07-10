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防坑洞 新北推北北桃道路共好

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

各地天坑事件頻傳，道路養護工程成重中之重。北台灣多個城市是共同生活圈，有不少道路接壤，新北近期推動「北北桃道路共好計畫」，加強三地瀝青混凝土拌合廠品管能力，跨市分享道路管養技術及經驗，朝「減少道路坑洞，提高道路平整度」共好目標前進，今年將簽署MOU，明年試辦，後年滾動式檢討及執行。

新北不少行政區接壤北市、桃園，過去在道路養護合作，避免行政工作上繁瑣或困擾，將再推新合作計畫。

新北養工處長簡必琦說，過去供料瀝青廠會有認證機制，其實北部瀝青廠就那特定幾家，新北市將推動「北北桃道路共好計畫」，加強三地瀝青混凝土拌合廠品管能力，讓供料維持一定水準，不用分別每次查驗，減少耗費行政人力，未來在道路養護作業流程上會更方便快速。三市合作推道路共好計畫，若執行順暢，後續基隆市也會加入合作行列。

道路坑洞成為不定時炸彈，暗藏風險。新北工務局表示，近年推路基採用冷拌再生瀝青混凝土，強度可提升2至3倍，讓道路品質及安全更穩定，未來4年將推廣到各級道路，使用於基底層或置換，提升道路品質。

簡必琦說，出現天坑不見得是路基品質問題，成因很多，較常見是地下有自來水管線汙水，水在地底流通時淘空造成坑洞，針對路基軟弱問題，有多種解決方案，過去用乾拌水泥，但成效不好，近年持續強化路基，升級冷拌再生瀝青混凝土或R60C3再生級配工法。

此種工法過去主要用於大型道路，今年起將全面推廣到各級道路，道路強度可提升2至3倍。

瀝青 天坑

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防天坑及道路坑洞民怨 新北全面強化各級道路路基

新北推北北桃三地道路共好計畫 減少三市道路坑洞

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