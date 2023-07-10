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北市南京西路見天坑 疑汙水管破洞

聯合報／ 記者林麗玉李成蔭／連線報導
台北市南京西路315號前，前天深夜無預警塌陷，車道中出現「天坑」，市府緊急派員灌漿處理。圖／議員陳怡君提供
台北市南京西路315號前，前天深夜無預警塌陷，車道中出現「天坑」，市府緊急派員灌漿處理。圖／議員陳怡君提供

北市大同區南京西路315號前、近貴德街口，前天深夜傳出巨響後塌陷，車道出現寬約2公尺、深度1公尺的「天坑」，塌陷當時，一輛休旅車閃避不及，左前輪壓到坑洞爆胎。市府漏夜灌漿處理，副市長李四川表示，初步排除自來水管漏水疑慮，懷疑原因出在埋更深的汙水管破洞，已下令衛工處用管內攝影鏡頭追查原因。

道路塌陷釀天坑原因有諸多推測，一開始傳出是天熱釀災，台北市新工處養護工程隊長李家龍表示，塌陷處距淡水河一百多公尺，淡水河水位漲退潮有一公尺落差，漲退潮影響地下水位，懷疑是汙水管破洞導致地基沙土長年被淘空帶走，是經年累月造成，應和天熱無關。

副總工程司陳炳麟表示，等塌陷路面修復完成，市府會出動衛工處TV檢測車進入管線內，檢視是否有破洞，廠商也會出動透地雷達，全面檢視周邊是否有地基被淘空，顧問公司將透過儀器針對塌陷路段監測1至2周。至於如何避免其他路段也出現天坑，市政府表示，台北市養護隊有安排每天定時巡檢。

「會要求市府提供調查報告，全面檢視周邊路段是否有類似狀況。」北市議員陳怡君表示，起初有工程人員稱天熱導致路面坍陷，之後判斷可能是因地下水位加上汙水管破洞，導致地基被淘空，之前該地點曾輕微坍塌，沒有這次嚴重，要求市府查個清楚，慎防天坑再現。

中央大學土木工程系教授陳世晃指出，坑洞成因通常和水有關，路基被水淘空，一旦遭車輛輾壓，路面就承受不住而坍塌。

陳世晃表示，天氣熱導致路基材料變軟也是一因素，瀝青是感溫性材料，天熱會變軟；雨季也會有影響，尤其豐水期，水愈多，土壤承載力會降低，路基在雨季遭淘空情況常見。

桃園市土木技師公會理事長蔡逸勳指出，天坑與一般小坑洞形成原因不同，天坑是道路下方「碎石級配」或「路基」因水或沙的流動致流失，天坑因素很複雜，必須現地開挖，或透地雷達等非破壞式檢測，需要更多證據釐清原因。

天坑 北市 淡水河

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