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防墜橋 新店9橋改善護欄

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北市新店區不少橋梁位於水源區內，公所全面檢視，並施作護欄高度改善工程，圖為改善後情況。圖／新店區公所提供
新北市新店區不少橋梁位於水源區內，公所全面檢視，並施作護欄高度改善工程，圖為改善後情況。圖／新店區公所提供

新北市橋梁安全備受重視，除注重橋梁結構安全，民眾也希望護欄要有一定標準。新店區公所表示，近期全面檢視境內近百座橋梁，發現9座欄杆寬度及高度不足，已陸續完成改善工程，避免行人通過時有墜落風險。

新店區境內有多條河川，有近百座橋梁，不少條橋梁靠近水源區，安全引發民眾憂心，除擔心修繕保養問題，也憂心一旦掉落，後果不堪設想。

區公所說，近期全面檢視橋梁安全，緊盯圍欄高度，僅車輛通行須75公分以上、行人通行須110公分、腳踏車須140公分以上，高度不符者即須改善，發現水源區有9座橋梁欄杆寬度、高度不足，立即啟動改善工程。

公所強調，每月會配合市府政策做橋梁巡檢，新店區內橋梁有97座，包含鋼構橋梁17座、鋼筋混凝土80座，公所委託顧問公司巡查，要填寫巡查報告書，每季回報市府養工處。

腳踏車

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