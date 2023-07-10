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安坑輕軌沿線施工 民怨塞車、噪音

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
安坑輕軌通車近半年，主幹道的安和路仍有零星工地，挖土機在大街上「趴趴走」。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌通車近半年，主幹道的安和路仍有零星工地，挖土機在大街上「趴趴走」。記者李成蔭／攝影

新北安坑輕軌通車半年來，行經市區一帶路線，過去幾個月仍有道路工程，不僅造成塞車，還有夜間噪音問題。新北捷運局表示，目前仍有零星工程，今年內可完成。記者昨天實地走訪發現，車流已暢通許多，只剩2、3處零星工地，距整體完工應該快達陣。

安坑輕軌主幹道的安和路持續施工中，施工聲對民眾生活造成干擾，該路段是連結安坑及中和幹道，因為工區限速、道路縮減等導致上下班大塞車，引發民怨。近期已經接近完工，但是仍有零星工程，通行上還是受影響。

有民眾提到，通車後鋪了又挖、挖了又鋪，質疑為了搶通車，必須持續收尾。有居民反映，近日在安和路二段，曾出現從晚間10時多施工到凌晨情況，影響居民睡眠。

新北捷運局表示，安坑輕軌沿線安和路一、二段的道路拓寬工程均已完成，目前該路段尚有零星管線埋設等施工，依照交通主管機關同意的交維計畫來管制及指揮，預計今年內可以施工完成。

交通局交通安全科說明，該路段之前有做路面銑刨瀝青混凝土鋪設，工區有些變動，原則上在非尖峰時間才會有較大工區，尖峰時間一到會將工區縮到最小，方便民眾通行。

安坑輕軌 新北 塞車

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