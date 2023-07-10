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新北雙語教育 遭疑外師資源不均

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇／新北報導
不少家長期待孩子學好外語，期盼校校有外師。圖／新北市教育局提供
不少家長期待孩子學好外語，期盼校校有外師。圖／新北市教育局提供

中央推動2030雙語國家政策，新北市加速布建雙語環境，致力於融入式教學、培訓雙語師資，新北外師遲未聘足，家長質疑資源側重偏鄉，都會區反而難受惠。新北教育局指出，新北現有179名外師、322名本土雙語師資，平均配置9大分區，沒有集中單一區域。學者直言，英語教學別太迷信外師，應與本國籍老師專業職能配合，才是對學生最好，避免落入學科、英語學習「雙貧乏」。

期盼下一代學好英語，是家長共同心聲。陳姓家長指出，2名讀國小兒女喜歡與外師相處，回家不時撂幾句英文句子、唱西洋歌，培養出對英文興趣，也省下補習費，他認為，建立孩子與外國人互動膽識，是外師教學效益。

柯姓家長反對雙語教育融入學科中，她說，怕孩子學科內容學不好，又要花時間應付英文，落入惡性循環。

一名國小自然科雙語教師說，校內外師上課內容多為文化課，比如歌曲、電影，外師能全英文授課，但專業知識還是本國籍老師略勝一籌，要與中師合力備課。有老師抱怨，各校都在嘗試雙語教學，常有「到底在上專業科目還是英文課」的混亂感，家長急於看到成效，讓老師壓力山大。

汐止區東山國小校長林秀雲說，學校去年有申請外師，因疫情因素尚未媒合完成，今年會持續申請。永和區福和國中校長范筱蓉說明，雙語並非全美語，雙語教育勢在必行，為提振師生學外語風氣，將推動校內老師多益班、行政英語廣播等。

萬里區偏鄉學校大坪國小全校僅33名學生，與野柳國小共聘外師。校長石啟宏認為，提升學習動機是學好英語第一步，要建構學習情境，鼓勵學生勇於展現英語能力。

不只家長關心學習成效，民代常透過質詢關注雙語教學議題。市議員李倩萍表示，多數孩子英文口說有待加強，教育局應多花心思加強學習弱點。市議員劉美芳認為，外師資源有待充實，也質疑蔡英文總統所稱「2030雙語國家」願景難達成。

台師大教育系教授林子斌觀察，雙語教育目前遭遇二大問題，部分學校推得太急，導致老師壓力過大，家長對雙語教學認知停留在全英語教學，「有外師是好事，但不應太迷信」，推雙語教育別操之過急，建議從藝能科領域著手，逐年增加師資，再觸及學科類才是上策。

蔡英文 雙語教育

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