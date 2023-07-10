北市定點臨托牛步 12區僅5區開設

少子化嚴重，台北市出生人數2015年起逐年下滑，去年降至史上新低1萬4528人。台北市長蔣萬安上任後祭出多項友善育兒政策，家長、議員質疑，台北市托育政策雖陸續到位，速度卻牛步，其中定點臨托，中山、士林、內湖、信義4區臨托點明年才上路，大安區至今找不到開辦點，議員要求加速推動一區一臨托。社會局回應，目前已規畫5區定點臨托，會加速開辦。

為打造友善助養環境，蔣萬安先前陸續推動提高托育量能、準公幼加碼補助等政策，不過許多家長抱怨，臨時應急的定點臨托服務，台北市各行政區開辦速度太慢，目前12個行政區僅開設5處，包括文山、松山、中正、南港及北投區，大安區卻至今連地點都無規畫。

市議員陳宥丞指出，高雄每一區都已開辦臨托服務點，高雄前金區有24小時全日臨托，「台北市是否被高雄大超車？」市議員柳采葳也表示，社會局提供家長多元臨托，除私立托嬰中心為托嬰中心自行評估收托情形，其他就以定點臨托最受家長青睞，已上路的文山、松山、中正、南港4區，去年使用人次達2949人次，正因沒有一區一臨托，也有家長抱怨，有臨托需求必須跨區送，相當不便民。

市議員黃瀞瑩也質疑，社會局現在有5區臨托定點，許多市民不清楚有這項服務，以她選區北投區為例，定點臨托開幕非常低調，宣傳力道不足。

社會局長姚淑文回應，社會局已規畫5區定點臨托，其他還有7處將開辦，她坦言，大安區的確還沒有找到地點，另外，有些地點是跟著社會住宅新建大樓有轉移場地問題，今年開辦有困難，會先強化保母臨托媒合。

社會局表示，定點臨托未能於今年上路的行政區，社會局已結合婦女培力中心的空間，提供過渡性臨托服務，例如內湖區暫時無定點臨托，家長希望就近臨托，會媒合居家托育人員至內湖區婦女培力中心場地提供臨托服務，此一服務預計本月中旬啟動，可滿足臨托需求。