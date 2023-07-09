輕軌通車以來多月挖路引民怨 安和路工程即將完工

安坑輕軌通車半年來，行經市區一帶路線，過去幾個月來仍在道路工程，不僅通行不便釀塞車，甚至有夜間噪音問題。新北捷運局表示，仍有零星工程，預計今年中下旬可完成；記者實地走訪也發現，道路已經暢通許多，應快達到完工階段。

安坑輕軌通車完工後，位於輕軌主幹道的安和路卻仍在施工中，施工聲常令民眾感到不舒服，且該路段是連結安坑及中和的幹道，未完工情況下工區限速、道路縮減等情況都導致上下班大塞車，引發民怨；現在雖然已經快完工，但仍有零星工程，通行上還是受影響。

民眾表示，輕軌通車前就一直在施工，通車後也是鋪了又挖、挖了又舖，質疑當初工程根本是為了搶通車；有居民則說，反正也「習慣了」；還有居民說，近日在安和路二段，還出現從晚上10點多挖到凌晨的情況，上班前晚根本就沒辦法睡。

捷運局表示，安坑輕軌沿線安和路一至二段道路拓寬工程均已完成，目前該路段上尚有零星管線埋設等施工，都依照交通主管機關同意的交維計畫來管制及指揮，預計今年中下旬可完成。

交通局交通安全科表示，該路段之前有在做路面銑刨瀝青混凝土鋪設，工區有時有些變動，原則上在非尖峰時間才會有較大工區，尖峰時間一到就會將工區縮到最小，方便民眾通行。