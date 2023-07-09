防範兒少手機成癮 北市暑假推395場免費親子活動

暑假來臨，孩子在家使用3C產品時間增加，親子間常因手機問題產生衝突，為促進親子關係，台北市政府邀集各局處於暑假期間舉辦不同親子活動，多達395場次，其中教育局加開20梯次免費「STEAM及新科技教育營隊」，推廣親手操作、互動加深親子關係，加開梯次將於10日起到12日於「台北市科技教育網」開放報名。

為提升親子關係，台北市暑期舉辦395場次免費親子活動，副市長林奕華今天出席活動致詞表示，親情不是手機可取代，需要實體互動來維繫感情。

教育局長湯志民說，如果濫用3C產品，人與人之間的隔閡問題會更大，教育不只是要應用在學校學習中，更多是親子活動和家庭教育，教育局加開20梯次免費「STEAM及新科技教育營隊」。邀請永春3A教學基地中心、日新科技中心等8間中心的專業老師帶領20多對親子一同參與STEAM手作活動，製作有趣的科學作品，發揮寓教於樂的精神。

許多家長帶著小朋友到場題驗活動，家長陳小姐表示，每年暑假都帶小朋友到參加營隊，但私人營隊花費較貴，整個暑假下來，對荷包也是重傷害，免費活動小朋友玩得開心，也不會吵著用手機；家長蔡小姐也說，自己今年很幸運報名到教育局STEAM營隊，希望類似的活動能夠多辦一點，包含平常假日、暑假，讓家長規畫安排。