防天坑及道路坑洞民怨 新北全面強化各級道路路基
天坑事件成話題，道路養護工程也成各界關注焦點，機車族尤其擔心道路坑洞成致命原因。新北工務局表示，近年持續推路基採用冷拌再生瀝青混泥土，強度可提升2至3倍，讓道路品質及安全更穩定，未來4年將推廣到各級道路，使用於基底層或置換，提升道路品質及安全。
新北都會區與北台灣多個城市交通往來頻繁，道路養護成為難題，近期甚至還出現多起「天坑」事件，引發各界關注。民眾反映，有些路段有坑洞，除了讓駕駛感受不佳，機車途經可能有生命安全問題，雨天不小心容易摔倒。
新北養工處長簡必琦回應，近日沒有天坑問題，天坑不見得是路基品質問題，有多種原因，比較常見是地下有自來水管線汙水，水在地底流通時掏空底下才造成。針對路基軟弱問題，有多種解決方案，過去都用乾拌水泥，但成效不太好，近年持續強化路基，升級冷拌再生瀝青混泥土或R60C3工法。
簡必琦強調，養工處試辦上述兩工法改善路基，目前都沒有路段損壞情況，而兩工法過去主要都用於大型道路，今年開始未來四年，要全面推廣到各級道路，使用於基底層或置換，道路強度可提升2至3倍，讓道路品質及安全更穩定。
簡必琦指出，目前授權各區公所因地制宜，也配合瀝青廠，若一些偏鄉地區若無相關業務先暫不強迫，待明年開始請各公所納入強制要求。雖然兩工法成本較高，但強化路基情況下可解決坑坑洞洞問題。
新北市議員黃淑君認為，該技術行之有年，如今再擴大很好，但更應重視道路鋪設安全，尤其近期天坑事件頻傳，工務單位應建立圖資整合系統，確認道路下方情況，另外也應避免每次因修復管線問題，讓道路刨鋪不完。
新北市議員金瑞龍則說，能再生利用很好，這過去也就都有在做，但成本較高，路基使用壽命不見得較長，但不重利用的話，回收料也不知能擺哪邊，這的確是兩難問題，市府要去思考。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言