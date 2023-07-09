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新北推北北桃三地道路共好計畫 減少三市道路坑洞

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
北台灣多城市成共同生活圈，當中也不少道路接壤，新北近期推動「北北桃道路共好計畫」，朝「減少道路坑洞，提高道路平整度」共好目標前進。圖／新北工務局提供
北台灣多城市成共同生活圈，當中也不少道路接壤，新北近期推動「北北桃道路共好計畫」，朝「減少道路坑洞，提高道路平整度」共好目標前進。圖／新北工務局提供

北台灣多城市成共同生活圈，當中也不少道路接壤，新北近期推動「北北桃道路共好計畫」，加強三地瀝青混泥土拌合廠品管能力，將跨市分享道路管養技術及經驗，朝「減少道路坑洞，提高道路平整度」共好目標前進，預計今年將簽署MOU，明年先初辦、後年滾動式檢討及執行。

北市北市南京西路天坑成話題，引發各界關注北台灣各城市道路情況，其中像新北有不少行政區接壤台北市及桃園市，過去在道路養護上都有合作，避免行政工作上繁瑣或困擾，如今將再推新合作計畫。

新北養工處長簡必琦說，近期推動路基全面升級冷拌再生瀝青混泥土或R60C3，而過去供料瀝青廠都會有認證機制，三直轄市要各自每年查驗，行政程序上較為繁瑣。其實北部瀝青廠就是特定幾家，因此新北將推動「北北桃道路共好計畫」加強三地瀝青混泥土拌合廠品管能力，讓供料維持一定水準，這樣不用分別每次查驗，而是在合約期限一次通過，避免耗費行政人力，未來在道路養護作業流程上更方便快速。

簡必琦表示，目前北北桃三直轄市養護工程單位已經在初步討論，預計11月定案，今年簽署MOU，明年先初辦、後年滾動式檢討及執行，北北桃將跨市分享道路管養技術及經驗，朝「減少道路坑洞，提高道路平整度」共好目標前進。

簡說，過去三直轄市就有合作機制，例如管線挖掘人員要跨市修路時需要申請路證，之前必須要三市跨域認證、三市都核發訓練結業證明才會同意進場，合作後加速流程，也避免人員不知道其中哪一縣市規定而亂做，造成後續困擾；有過去經驗，讓三市這次也合作推道路共好計畫，若執行順暢，未來還會加入基隆市一同合作。

瀝青 新北 北市

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