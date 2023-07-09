國父紀念館5號出口手扶梯廣播有大陸口音 市府：已要求更換音檔

台北市議員簡舒培接獲民眾反映，國父紀念館站靠近大巨蛋5號出口手扶梯，竟聽到中國用語及口音廣播「電梯正在運行」，她詢問市府，得到回覆卻是該出口配合大巨蛋BOT案皆由遠雄負責，質疑市府逃避責任，台北體育園區籌備處副執行長陳世浩說明，今天早上已致電給遠雄，遠雄也將更換錄音檔，最快預計下周完成。

簡舒培表示，近日接獲民眾反映行經台北市捷運國父紀念館站5號出口時，靠近大巨蛋的電扶梯，竟聽到中國用語及口音廣播「電梯正在運行」，讓民眾質疑「台北市已經被中共包圍了嗎？」

簡舒培說，詢問捷運公司及體育局，得到回覆是國父紀念館站5號出口是配合大巨蛋重新興建，整個出口含電扶梯都是由遠雄負責，「意思就是台北市政府沒有責任，也沒有辦法。」

簡舒培認為，捷運出口是台北市民行經公共空間，大巨蛋更是台北市政府的BOT案，民眾對捷運出口有中國語音及用語設置提出質疑，「台北市政府竟然把責任全部推給遠雄，就可以逃避責任嗎？」

她指出，蔣萬安就任市長後，不斷遭中國「吃豆腐」，包含中國籍配偶擔任臨時工、台北市的國小到福建唱統戰歌、停管處舉發單上的公文書用簡體字，現在連捷運人潮眾多的捷運出口都入侵，「看來中共欺壓蔣家第四代毫不手軟。」

陳世浩說明，大巨蛋屬BOT建案，國父紀念館5號出口也在遠雄建造範圍內，電扶梯工程則是委外給專業廠商施作，廠商在完成施作後請中國人錄音，口音才會有差異，市府已經要求遠雄更換錄音檔，並將加強列管改善進度，而遠雄也表示會儘速完成改善。