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新店全面巡檢區內近百橋梁 改善護欄高度不足避免墜落

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市新店區不少橋梁位於水源區內，改善前護欄高度不足引發民眾憂心。圖／新店區公所提供
新北市新店區不少橋梁位於水源區內，改善前護欄高度不足引發民眾憂心。圖／新店區公所提供

新北市橋梁安全近期引發關注，其中新店區有多條橋梁，除要注重橋梁結構安全外，民眾也希望護欄要有一定標準。新店區公所表示，近期全面檢視境內近百橋梁，後來發現有9座欄杆寬度及高度不足，已完成改善工程，避免行人通過時會有墜落意外。

新店境內有多條河川，並有近百座橋梁，其中不少條橋梁靠近水源區，安全引發民眾憂心，除擔心修繕保養問題外，也擔心掉落後恐怕後果不堪設想。民眾指出，都會區橋梁大多為車輛行走，但一些非都會區橋梁則大多為行人步行，其中不少位於新烏路水源區一帶。

新店區公所說，近期全面檢視橋梁安全，其中也包含圍欄高度，僅車輛通行須75公分以上、行人通行須110公分、腳踏車須140公分以上，高度不符者即須改善，後來發現水源區有9座橋梁欄杆寬度、高度不足，並接著完成改善工程。

公所表示，除公所定期巡檢中發現相關情況外，也聽到民眾反應；其實橋梁安全是交通安全不可缺少的一環，除車輛通行外，也肩負起行人通行需求，為避免行人行經橋梁有墜落意外發生，因此特別加強兩側護欄高度，以維護通行安全。

公所說，其實每月都有配合市府政策做橋梁巡檢，新店區內巡查橋梁共有97座，包含鋼構橋梁共17座、鋼筋混凝土80座；由公所委任顧問公司巡查，填寫巡查報告書，並每季回報市府養工處，如發現有安全設施需改善事項，公所即錄案評估辦理。

新北市新店區不少橋梁位於水源區內，公所全面檢視並做護欄高度改善工程。圖／新店區公所提供
新北市新店區不少橋梁位於水源區內，公所全面檢視並做護欄高度改善工程。圖／新店區公所提供
新北市新店區不少橋梁位於水源區內，改善前護欄高度不足引發民眾憂心。圖／新店區公所提供
新北市新店區不少橋梁位於水源區內，改善前護欄高度不足引發民眾憂心。圖／新店區公所提供
新北市新店區不少橋梁位於水源區內，公所全面檢視並做護欄高度改善工程。圖／新店區公所提供
新北市新店區不少橋梁位於水源區內，公所全面檢視並做護欄高度改善工程。圖／新店區公所提供

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