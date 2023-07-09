新店全面巡檢區內近百橋梁 改善護欄高度不足避免墜落

新北市橋梁安全近期引發關注，其中新店區有多條橋梁，除要注重橋梁結構安全外，民眾也希望護欄要有一定標準。新店區公所表示，近期全面檢視境內近百橋梁，後來發現有9座欄杆寬度及高度不足，已完成改善工程，避免行人通過時會有墜落意外。

新店境內有多條河川，並有近百座橋梁，其中不少條橋梁靠近水源區，安全引發民眾憂心，除擔心修繕保養問題外，也擔心掉落後恐怕後果不堪設想。民眾指出，都會區橋梁大多為車輛行走，但一些非都會區橋梁則大多為行人步行，其中不少位於新烏路水源區一帶。

新店區公所說，近期全面檢視橋梁安全，其中也包含圍欄高度，僅車輛通行須75公分以上、行人通行須110公分、腳踏車須140公分以上，高度不符者即須改善，後來發現水源區有9座橋梁欄杆寬度、高度不足，並接著完成改善工程。

公所表示，除公所定期巡檢中發現相關情況外，也聽到民眾反應；其實橋梁安全是交通安全不可缺少的一環，除車輛通行外，也肩負起行人通行需求，為避免行人行經橋梁有墜落意外發生，因此特別加強兩側護欄高度，以維護通行安全。