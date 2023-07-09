年處理逾6000起野生動物救援 新北動保處支持生態電影

台灣紫斑蝶是全球兩大越冬型蝴蝶之一，生態導演詹家龍記錄紫斑蝶在台灣世紀奇景，耗時5年深入山中蝶谷，完成生態電影「消失的紫斑蝶」，為讓紫斑蝶保育成全民運動，新北市動保處也加入響應行列，邀市民進戲院，透過紀錄片更認識紫斑蝶生態和魅力。

新北市動保處指出，「消失的紫斑蝶」是台灣首部以蝴蝶為主角的電影院線紀錄片，生態導演詹家龍耗時5年拍攝，投入數百萬的資金完成的作品。該片深入探訪具有獨特越冬習性的紫斑蝶，記錄成千上萬紫斑蝶在避寒時的神秘過程，描繪紫斑蝶在台灣奇幻一生。

詹家龍利用超高速攝影機捕捉紫斑蝶生命周期中關鍵時刻，例如從幼蟲變成蛹，再到最後破蛹而出成為美麗的蝴蝶，這些令人驚嘆的影像為紀錄片增添獨特的視覺效果和觀賞價值。

台灣目前有4種紫斑蝶，包括端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶和小紫斑蝶，牠們展翅寬度約為6至9公分，屬於中大型蝴蝶。這些紫斑蝶的共同特徵是前翅背面呈現具有光澤藍紫色。拍動翅膀時，翼上的鱗粉會因光線的折射，因不同的角度展現出淡紫色、豔紫色或亮藍色的紫色光澤。

大部分的蝴蝶在秋天產卵後，到寒冬之前陸續死亡，能夠越冬存活的蝴蝶非常罕見。然而，紫斑蝶卻有獨特的越冬方式，會群體飛到南台灣的低海拔山區過冬。這些地區溫暖潮濕，有充足的蜜源植物，吸引蝶群聚集，形成了壯麗的景象。台灣「紫蝶幽谷」和墨西哥帝王斑蝶谷並列，是全世界目前已知最大的兩個越冬型蝴蝶谷。

紫斑蝶每年有3次大規模遷徙，遷移時形成了台灣最美道路－紫斑蝶道，等到第二年春天來臨時，群體向北飛行，其中一部分沿著太平洋海岸飛到新北市龍洞地區度夏。

新北農業局長李玟指出，新北市致力推動「農業健康市／式」理念，重視生態環境的永續發展，積極施行棲地復育及生態廊道建設，使得生態資源豐富，成為觀賞蝴蝶的絕佳地點，這裡可以觀察到全台灣超過三分之一的蝴蝶種類。除了龍洞外，新北市近郊地區如新店和美山、中和圓通寺、土城桐花公園、新莊青年公園等也是賞蝶熱區。