北市公民提案參與式預算 轉型續推

台北在前市長柯文哲任內推公民提案參與式預算，引發各縣市跟進，但北市2016年起每年提案錄案數60、70件，卻逐年遞減，到了2022年只有33件，受限於公共性、適法性及預算可行性，有不少未成功催生的提案，雖然已「改朝換代」，但蔣市府承諾繼續推，轉型著重在地認同，帶市民做更深化的在地事。

2016年起到2022年提案錄案數雖逐年遞減，但包含逕予執行案共477件，結案428件、結案率達89.7%。

民政局自治行政科長方英祖強調，「整體提案數並沒有大幅減少」，根據12行政區與市府局處量能，市府訂定每年提案量上限，到2018年加入「逕予執行」機制，過去不少提案人認為政府效率太差、拖太久，「逕予執行」讓有些案子不用透過i-Voting，即可在權責單位當年編列預算內完成，大幅縮短時程。

北市公民參與委員會參與預算組第3至6屆召集委員洪德仁說，有些提案本質福國利民，但往往碰到適法性不可行，在提案審議工作坊就卡關，無法進入公開展覽、票選流程進而錄案。「這種提案歷年來至少10個，卻幾乎碰釘，沒有一個成功錄案」。

洪德仁說，曾有市民提案，要在北投與士林交接的璜溪上游溪邊，架設一個木頭棧道，走在樹蔭下，還能聽溪水聲，散步、運動兩相宜，經公務員、公參會等人到場勘查發現，因位處淺在風險區，水利法規定不能有人工相關設施，最終無法錄案。

也有市民提案，要將鄰近萬華老舊市區的水源快速道路旁的人行道延伸，以便民眾穿越堤防、從事休閒活動。但早年人行道設計狹窄，坡道無法再延伸，唯一辦法就是無障礙電梯，附近宮廟原有意提供空地無償使用，最後卻拒絕。

民政局副局長許敏娟說，鎖定高中職生與市民兩大方向，一方面是深根高中職推廣教育課程不間斷，一方面則是公民養成分成公民參與及在地認同，前者已有成效，如今轉型著重在地認同，將與官學聯盟、區公所及研考會規畫，帶市民做更深化的在地事。

台北大學公共行政暨政策學系教授胡龍騰認為，未來轉型，著重層面可從「區級」提升至「市級」，若能從不同利害關係人的角度去發想全市性的公共議題，好比北市交通塞車困境等，可望吸引更多族群和市民投入熱情參與。