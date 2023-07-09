中和中山及員山路口車多路幅小 交通局允改善

新北市中和區中山路二段及員山路口，交通尖峰時刻湧入大量車流，加上員山路口路幅小，無論是公車、貨車轉彎，或行人過馬路，都險象環生。議員批該處像「行人地獄鬼門關」；新北市交通局說，將退縮行人穿越線、加大機車待轉空間，提升安全。

路口除滿滿汽機車，隔幾分鐘就有2、3班公車行經，右轉員山路時，路幅狹小，轉彎時仍易卡住，且小貨車、大卡車會左轉員山路，車流量大，即使過通勤時間，交叉路口的車流稍有減少，但還是有不少車流量。

中和積穗里長陳致廷指出，右轉員山路口幅度窄，不但行人要穿越、機車待轉格也在此，員山路又是公車必經之道，斑馬線及機車待轉格都要往後退縮，才能避免公車轉彎死角。

新北市議員張嘉玲表示，跑行程時常經過，加上住附近，不少居民都反映常看到車禍，甚至上午尖峰時段，因車輛太多，機車停等區車流會「溢出」，員山路上周邊工廠很多貨車，尤其中山路二段右轉員山路，公車轉彎時會因機車待轉區卡住，險象環生，她已邀交通局會勘，希望保障行人機車通行空間更安全。

交通局表示，後續將以退縮路口及行人穿越道線方式，提升行人安全，並加大待轉機慢車停等空間，同時新北市養工處預計今年9月開工，施作實體人行道及中央分隔島改善工程。