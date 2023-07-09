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都更發建照僅4% 新北：中央法令複雜

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北市長侯友宜力推都更三箭，不過議員發現，2020年至2023年4月底，多元都更申請794件，核准通過571案，但實際核發建照案卻僅33件，成功率僅4%。地方里長說，條件不好加整合困難，有心無力。新北市都更處表示，是中央訂定的都更法令、程序本身複雜。

據新北市城鄉局統計，2020年至2023年4月底，多元都更申請共794件，其中危老重建申請案481件、一般都更申請案168案，防災都更申請案14案，簡易都更申請案14案，整建維護申請案117案，核准通過571案。

新北市議員黃淑君表示，查新北市建管系統，依都市更新條例核發建照案僅33件；且新北超過50年以上建物，截至2022年共10萬3006戶，新北雖鼓勵申請耐震評估，但真正到改建的卻很少。

新北市工務局統計，2018年至2022年間配合都市危險及老舊建築物加速重建條例，受理民眾申請結構安全性能初步評估2344棟，其中據評估報告評估分數超過45分，計1675棟，改建卻只有7棟。

「都更還要等多久？」黃淑君表示，公辦都更需即刻進場，新北都更審核曠日廢時，起先都更整合困難，後續成案送件後，民眾只能不斷等待市府回覆，申請程序複雜，常無疾而終。

板橋里長私下表示，地方意見整合困難，若只單靠民眾自行都更很難，更不用說送件後還要配合修改，大家有心無力，「只能祈求災難別發生在新北。」

新北都更處表示，截至今年4月底，多元都更核准量是歷年4.5倍成績，採多數決及權利變換方式辦理的都更案，是因中央所訂定的都更法令、程序本身複雜，都更涉及民眾財產權，新北市府以慎重仔細態度幫民眾把關。

都更處表示，新北2020年6月推動「新北市都市更新106專案計畫」，加速6個月內完成都更行政作業，今年也透過修法縮短實施者補正時間，加速整體都更時程，工料雙漲、央行升息，部分案件無法如期動工或發包延緩，希望中央能重視並加速解決。

都更 都市更新

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