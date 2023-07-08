快訊

無法接受殺警犯服外役監 郭台銘痛批政府打假球：716將站出來表達憤怒

跳傘事故生還！傘兵秦良丰5年來突破性嘗試 父吃「淚水便當」：謝謝你

好市多致癌起司千盒流入市面 吃下肚恐增血癌、淋巴癌風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大菜市驚見「神秘立櫃」？民憂最美古蹟被破壞 台南市場處解釋用途

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市西市場（俗稱大菜市） 將放置的立櫃。圖／市場處提供
台南市西市場（俗稱大菜市） 將放置的立櫃。圖／市場處提供

台南市定古蹟西市場（俗稱大菜市）臨接西門路、正興街的入門口通廊出現10個櫃子，引起爭議，指耗費2億元修護完成的古蹟，景觀恐被破壞；台南市場處表示，西市場外廓以前原本就有攤商，有舊照為證，古蹟修復後外廓賣店設計活動式展示攤台容納攤商，設計圖經過文資大會審議通過才施作，沒有破壞古蹟，目前攤台暫擺，將再移置適宜方向，不營業時可以收納，外廓攤位預計8月底回歸再現風華。

市場處說，西市場為日治時期台南第1座現代化大型公有市場，作為一座具有歷史價值的古蹟，在歷經多年修復後，保留建築物的原有風貌和特色，成為城市中的重要文化資產，吸引遊客和居民前來參觀和體驗，經整修完成後，市場處設計以不破壞古蹟壁體的活動式展示櫃體，俗稱變形金剛，提供攤商自由運用。

市場處強調，這樣的設計並不會破壞古蹟，且活動櫃體配備了各種功能，例如展示櫃、燈光、插座等，可以同時滿足展示商品和提供電力供應等需求，可以在不同的場合發揮多種功能，且不營業時可以收納移至牆邊，保留中央走道開放通透。

市場處表示，該風貌依據文資審議後通過，櫃體為重現往日外廓賣店的庶民布莊風華，加上該地區許多老字號的布莊店家仍然存在，展示台南市在紡織工藝方面的獨特魅力，另移動式櫃體無需進行破壞式工程，對古蹟硬體傷害最小，與攤商協商後表示認同，兼具收納功能的設計。

民眾日前看到的是尚在施工中，櫃體僅預擺放位置是否合宜，且每日攤商結束營業後會將櫃體收納緊貼牆璧擺放，不會佔用到通道，同時提升遊客的體驗。

西市場有200多個攤位，古蹟整修期間暫時移出，市場處說，在外廓的10多個攤位預計8月底可以先回歸營業，以布行為主；另北翼棟和東翼棟，將做為台南400展覽場地之一，展場設計案最近會發包； 在台南400展覽之後，攤商也可以陸續回歸。

台南市西市場（俗稱大菜市） 放置立櫃引發爭議，市場處提設計示圖說明不會破壞古蹟，也不會妨礙通行。圖／市場處提供
台南市西市場（俗稱大菜市） 放置立櫃引發爭議，市場處提設計示圖說明不會破壞古蹟，也不會妨礙通行。圖／市場處提供
台南市西市場（俗稱大菜市） 斥資2億元整修。圖／市場處提供
台南市西市場（俗稱大菜市） 斥資2億元整修。圖／市場處提供
台南市西市場（俗稱大菜市） 放置立櫃引發爭議，市場處提設計示圖說明不會破壞古蹟，也不會妨礙通行。圖／市場處提供
台南市西市場（俗稱大菜市） 放置立櫃引發爭議，市場處提設計示圖說明不會破壞古蹟，也不會妨礙通行。圖／市場處提供

古蹟 台南

延伸閱讀

AI行情失色？廣達、緯創高管駁傳聞 雲端運算仍最夯

台灣大組5G專網國家隊

緯創、台哥大要蓋5G古蹟智慧園區 拚明年第2季落成

觀光客在羅馬競技場刻字被逮 歉稱不知古蹟多老

相關新聞

獨／蔣萬安從星國返台 傳出「這天」已見李顯龍與黃循財

台北市長蔣萬安上任後首度出訪新加坡，今天率團隊搭機抵台，外界關注是否見星國總理李顯龍，對到底見了誰？蔣萬安表示，在這一次...

1999市民熱線多國語言服務 北巿議員曝話務人員聽嘸台語

台北市「1999市民熱線」1年編預算近9000萬提供台語、客語，以及英日等多國語言服務，卻有民眾反映，選擇台語後，話務人...

大菜市驚見「神秘立櫃」？民憂最美古蹟被破壞 台南市場處解釋用途

台南市定古蹟西市場（俗稱大菜市）臨接西門路、正興街的入門口通廊出現10個櫃子，引起爭議，指耗費2億元修護完成的古蹟，景觀...

終於回家了！活動期間歸還書免罰錢 國資圖找回逾期20年館藏書

國立公共資訊圖書館推出「讓書回家」活動，期間歸還逾期書免罰錢，結果有808本逾期100天，其中217本逾期1000天，還...

訪星結束返台…被問是否將親自出席雙城論壇？蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安上任後首度參訪新加坡，他今天返台後指出，參訪順利圓滿；針對8月份的雙城論壇是否會親自出席，現在做最後階段討...

影／受惠蔣經國、李光耀友誼 蔣萬安：見到該見的人

台北市長蔣萬安上任後首度出訪新加坡，今天率團隊搭機抵台，蔣萬安受訪表示此次新加坡訪問行程順利圓滿。對於在新加坡的秘密行程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦