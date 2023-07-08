大菜市驚見「神秘立櫃」？民憂最美古蹟被破壞 台南市場處解釋用途

台南市定古蹟西市場（俗稱大菜市）臨接西門路、正興街的入門口通廊出現10個櫃子，引起爭議，指耗費2億元修護完成的古蹟，景觀恐被破壞；台南市場處表示，西市場外廓以前原本就有攤商，有舊照為證，古蹟修復後外廓賣店設計活動式展示攤台容納攤商，設計圖經過文資大會審議通過才施作，沒有破壞古蹟，目前攤台暫擺，將再移置適宜方向，不營業時可以收納，外廓攤位預計8月底回歸再現風華。

市場處說，西市場為日治時期台南第1座現代化大型公有市場，作為一座具有歷史價值的古蹟，在歷經多年修復後，保留建築物的原有風貌和特色，成為城市中的重要文化資產，吸引遊客和居民前來參觀和體驗，經整修完成後，市場處設計以不破壞古蹟壁體的活動式展示櫃體，俗稱變形金剛，提供攤商自由運用。

市場處強調，這樣的設計並不會破壞古蹟，且活動櫃體配備了各種功能，例如展示櫃、燈光、插座等，可以同時滿足展示商品和提供電力供應等需求，可以在不同的場合發揮多種功能，且不營業時可以收納移至牆邊，保留中央走道開放通透。

市場處表示，該風貌依據文資審議後通過，櫃體為重現往日外廓賣店的庶民布莊風華，加上該地區許多老字號的布莊店家仍然存在，展示台南市在紡織工藝方面的獨特魅力，另移動式櫃體無需進行破壞式工程，對古蹟硬體傷害最小，與攤商協商後表示認同，兼具收納功能的設計。

民眾日前看到的是尚在施工中，櫃體僅預擺放位置是否合宜，且每日攤商結束營業後會將櫃體收納緊貼牆璧擺放，不會佔用到通道，同時提升遊客的體驗。

西市場有200多個攤位，古蹟整修期間暫時移出，市場處說，在外廓的10多個攤位預計8月底可以先回歸營業，以布行為主；另北翼棟和東翼棟，將做為台南400展覽場地之一，展場設計案最近會發包； 在台南400展覽之後，攤商也可以陸續回歸。