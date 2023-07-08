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新北稽查電影院 2業者阻礙逃生通道當場改善

中央社／ 新北8日電

新北市新聞局今天表示，近日稽查14家電影院，包括淡水區美麗新淡海影城、新莊區國賓影城2家業者，逃生通道堆放雜物、逃生門未開啟、逃生通道照明度不足等，已勒令改善。

新北市政府新聞局今天新聞稿表示，暑假是電影消暑旺季，日前會同消費者保護官，稽查轄內14家營業中的電影院，重點包括公共安全、營業管理、消費者權益措施等項目。

新聞局長張愛晶表示，營業管理方面，業者都依法投保公共意外責任險、執行電影片分級制度、設置身心障礙座位並提供身障，以及65歲以上長者優待票價。但部分業者票券內容揭示資訊不符合定型化契約規範，已要求限期內改善。

公共安全部分，淡水區美麗新淡海影城、新莊區國賓影城等，業者於逃生通道堆放雜物、部分逃生門未開啟，及逃生通道照明度不足。現場立即勒令改善完成，確保逃生通道順暢。

新聞局說，維護公共安全及消費者權益，感謝業者配合稽查及改善，後續會持續抽查，確保民眾有良好觀影品質且安全無虞。

電影 淡水

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