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終於回家了！活動期間歸還書免罰錢 國資圖找回逾期20年館藏書

中央社／ 台中8日電
圖為國立公共資訊圖書館。本報資料照片
圖為國立公共資訊圖書館。本報資料照片

國立公共資訊圖書館推出「讓書回家」活動，期間歸還逾期書免罰錢，結果有808本逾期100天，其中217本逾期1000天，還有6本借逾20年的書，等待多年，終於重返圖書館。

公共資訊圖書館今年建館百年，4月推出「讓書回家-期間限定還書免罰」活動，歸還逾期書免罰錢，6月11日截止，成功回收了808本逾期超過100天的書，217本過期超過1000天。

公共資訊圖書館指出，其中6本書逾期20年，分別是「林布蘭特：荷蘭人與他們的畫家」、「法國現代美術」、「梵谷畫冊」、「萬用編結技法」、「SQL完全程式設計手冊」及「記得月亮活下來」等。

公共資訊圖書館表示，大部分歸還的圖書書況都十分良好，只要換上新的書標即可上架。有才剛回歸的書本，一上架就被借走了。而民眾還書時，多稱「忘了有借」，還有因逾期太久，不好意思還，多數人擔心逾期罰款太大，不敢還。

公共資訊圖書館表示，民眾借書逾期罰款上限僅新台幣180元或是停權180天，如有逾期書呼籲快歸還，透過「讓書回家」活動，除找回流浪在外的館藏書外，也希望把讀者找回來。

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