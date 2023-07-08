1999市民熱線多國語言服務 北巿議員曝話務人員聽嘸台語

台北市「1999市民熱線」1年編預算近9000萬提供台語、客語，以及英日等多國語言服務，卻有民眾反映，選擇台語後，話務人員卻不會講台語。台北市議員顏若芳也指出，她辦公室人員也試著用客家語、日文、英文，結果也一樣，要求市府落實各語言的服務。對此，研考會指出，客、台語人員若忙線，就會以國語人員優先接聽。

顏若芳說，她接獲民眾陳情，市民撥打1999熱線，選擇用台語的語言打電話進去，結果台語的話務人員卻無法用台語溝通，甚至聽不懂台語，研考會每年用近9000萬的預算發包，卻無法實際針對各語言服務落實，甚至轉進去第一時間都是用華語溝通。

顏若芳指出，研考會應落實語言考核，語言服務不應變成虛設，多元語言服務固然是好事，但不要讓民眾點進去卻無法溝通，不能因客語台語使用人數少，就不在意或不重視，也要求研考會預算要編列，但整個執行落實必須做考核和稽查。

北市研考會表示，1999是全年24小時無休的服務，除國語服務外，也提供台、客語選項，民眾進線後可按代碼轉接給台、客語話務人員接聽，惟為將話務資源作最有效率地利用，當台、客語話務人員已先被一般線占線服務中時，系統會將電話隨機分配給一般話務人員，以免民眾在線上久候。

研考會指出，當尋求台、客語服務的民眾由一般話務人員接聽時，話務人員會探尋進線民眾可否以國語服務，若可接受則話務人員將直接服務，若民眾希望還是由台、客語服務時，則會詢問是否要線上等候，或是願意留下電話，後續再由台、客語話務人員於空檔時再回撥給民眾。對於之後台、客語話務人員的對話能力，會再要求廠商。