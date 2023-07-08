新北近3年危老重建成功率僅4% 議員：都更還要等多久？

為了減少都更案審議時間，新北市長侯友宜上任後力推都更三箭，不過，有議員發現，自2020年至2023年4月底，多元都更申請共794件，其中危老重建申請案481件，統計核准通過共571案，但查新北市建管系統資料，核發建照案卻僅33件，成功率只有4%。新北市都更處表示，採多數決及權利變換方式辦理的都更案，是中央訂定的都更法令、程序本身複雜。

據新北市城鄉局統計，自2020年至2023年4月底，多元都更申請共794件，其中危老重建申請案481件、一般都更申請案168案，防災都更申請案14案，簡易都更申請案14案，整建維護申請案117案，核准通過共571案。

新北市議員黃淑君表示，經查新北市建管系統資料，依「都市更新條例」所核發建照案，卻僅有33件；不僅如此，目前新北市超過50年以上建物，據內政部不動產資訊平台統計，截至2022年共有10萬3006戶，新北市府雖持續鼓勵民眾申請耐震評估，但真正到改建的卻很少之又少。

經新北市工務局統計，2018年至2022年間配合都市危險及老舊建築物加速重建條例，受理民眾申請結構安全性能初步評估共2344棟，其中依據評估報告評估分數超過45分，計有1675棟，改建卻只有7棟。

「都更還要等多久？」黃淑君表示，新北市都更不能再等，公辦都更需要即刻進場，新北都更審核曠日廢時，起先都更整合困難，後續成案後送件後，民眾只能不斷等待市府回覆，申請程序複雜，常常無疾而終。

新北都更處表示，截至今年4月底，多元都更核准量是歷年4.5倍成績，採多數決及權利變換方式辦理的都更案，是因中央所訂定的都更法令、程序本身複雜，都更涉及民眾財產權，新北市府以慎重仔細態度幫民眾把關。

都更處表示，新北在2020年6月推動「新北市都市更新106專案計畫」，加速6個月內完成都更行政作業，今年也透過修法縮短實施者補正時間，加速整體都更時程，工料雙漲、央行升息等因素，導致部分案件無法如期動工或發包延緩，希望中央能重視並加速解決大環境缺工缺料問題。