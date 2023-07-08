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公民提案參與式預算成政策起頭 北市循環杯推動成效佳

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北一女學生華耘（右起）、楊羚婕、許珮綺、黃雨柔在校內外大力推廣循環杯。記者林俊良／攝影
北一女學生華耘（右起）、楊羚婕、許珮綺、黃雨柔在校內外大力推廣循環杯。記者林俊良／攝影

北市環保局結合北一女提案，2021年10月起攜手1家外送平台及11家業者，以該校為示範據點，啟動「循環杯環保外送服務」，12月擴大成「台北市循環杯友善服務」，範圍遍及公館和台北站前商圈、市府市政大樓。示範計畫去年底結束，共78家業者響應，借用多達9萬3千多杯次，也成為北市參與式預算成功案例。

北一女8名學生最初發想，源於高一上學期課程「專題研究」，討論以公民行動解決問題。黃雨柔分享，「學姊妹互送手搖飲，不單是因為喜歡喝，也是禮尚往來維持禮節」，許珮綺說一天最多拿過3杯，喝不完只能帶回家，有的壽星生日當天還會滿桌飲料與點心。

觀察校園午餐時間、班日等活動，常有一次性餐具大量產生，又以飲料杯與餐盒為最大宗，楊羚婕指出，班上垃圾桶時不時爆量，大家甚至得拿到校外公車站牌下的垃圾桶丟，華耘也提到現實面，「有環保意識與實際行動是兩件事。」

當初計畫上路時，她們身邊人紛紛表達願意嘗試，訂飲料會選擇有循環杯的業者，在校內確實引起熱潮，後來遇上疫情、停課等因素，使用的人還是有，但仍有進步空間，畢竟實際去辦會員、找尋有循環杯的店家借用循環杯，「要踏出第一步最難。」

北一女提案「加速．減塑－針對外送平台」，環保局評估可行性，2021年10月6日推出「循環杯環保外送服務」示範計畫，12月擴大成「台北市循環杯友善服務」示範計畫，遍及公館和台北站前商圈、市府市政大樓，設置機台提供免費循環杯隨借隨還，為期近15個月共78家業者加入，超過9.3萬杯次借用，月均逾6千杯次。

「最大野心是進軍到全台」，學生們聊及提案最初時眼光閃爍，後來看到民眾熟練地在機台還杯，當下感到成就感十足，但也坦言大眾存有衛生疑慮，強調循環杯高溫蒸汽殺菌、遠紅外線消毒，比內用餐具還乾淨。

她們認為，政府宣傳不用力，不少人不知道循環杯借還機台的作用，建議可讓店家主動詢問消費者要不要嘗試循環杯，就如加價購商品等行銷手法。

北一女同學楊羚婕（右起）、黃雨柔、華耘、許珮綺聊及提案最初時眼光閃爍，「最大野心是讓循環杯進軍到全台。」記者林俊良／攝影
北一女同學楊羚婕（右起）、黃雨柔、華耘、許珮綺聊及提案最初時眼光閃爍，「最大野心是讓循環杯進軍到全台。」記者林俊良／攝影
楊羚婕觀察校園午餐時間、班日等活動，常有一次性餐具大量產生，又以飲料杯與餐盒為最大宗。圖／楊羚婕提供
楊羚婕觀察校園午餐時間、班日等活動，常有一次性餐具大量產生，又以飲料杯與餐盒為最大宗。圖／楊羚婕提供
北一女學生許珮綺（左起）、楊羚婕、黃雨柔、華耘等8人，透過參與式預算向市府提案「加速．減塑－針對外送平台」，也成為北市環保政策之一。記者林俊良／攝影
北一女學生許珮綺（左起）、楊羚婕、黃雨柔、華耘等8人，透過參與式預算向市府提案「加速．減塑－針對外送平台」，也成為北市環保政策之一。記者林俊良／攝影
外送業者將循環杯飲料送至北一女校門口。記者林俊良／攝影
外送業者將循環杯飲料送至北一女校門口。記者林俊良／攝影

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