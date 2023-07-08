新北環快往新莊龍門路施作銑鋪工程 7月10至17日晚上將封閉

為提升新北環快龍門路至成功路（往新莊方向）路面品質，新北市養工處表示，將於7月10日至17日每日晚上10點至翌日上午6點辦理銑鋪工程，屆時部分匝道將封閉施工，請用路人提前改道並配合現場義交人員引導通行。

養工處表示，新北環快是淡水河西側沿岸包含:中和區、永和區、新店區、板橋區及三重區等對外要道，同時銜接台64線與雙北市聯外橋梁，新北市政府為保障用路人行駛安全，由養工處辦理部分路段鋪面改善工程，為降低交通衝擊而需夜間施工，工程完工後將提供用路人更安全的通行環境。

養工處說，銑鋪期間將封閉新北環快龍門路及重安街往新莊上橋匝道，用路人請改由橋下環河北路行駛至河邊北街，再銜接環河南路直行至成功路匝道上新北環快。