新北環快往新莊龍門路施作銑鋪工程 7月10至17日晚上將封閉
為提升新北環快龍門路至成功路（往新莊方向）路面品質，新北市養工處表示，將於7月10日至17日每日晚上10點至翌日上午6點辦理銑鋪工程，屆時部分匝道將封閉施工，請用路人提前改道並配合現場義交人員引導通行。
養工處表示，新北環快是淡水河西側沿岸包含:中和區、永和區、新店區、板橋區及三重區等對外要道，同時銜接台64線與雙北市聯外橋梁，新北市政府為保障用路人行駛安全，由養工處辦理部分路段鋪面改善工程，為降低交通衝擊而需夜間施工，工程完工後將提供用路人更安全的通行環境。
養工處說，銑鋪期間將封閉新北環快龍門路及重安街往新莊上橋匝道，用路人請改由橋下環河北路行駛至河邊北街，再銜接環河南路直行至成功路匝道上新北環快。
養工處提醒，由於施作路段日間車流量大且交通繁忙，因此選擇夜間進行封閉施工，若遇雨將順延，以保障施工人員及行車安全。施工期間用路人請提前、或於現場配合指示牌面改道行駛，並配合義交人員指揮導引確保行車安全，施工期間造成不便也敬請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言