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新北環快往新莊龍門路施作銑鋪工程 7月10至17日晚上將封閉

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市養工處將於7月10日至17日每天晚上10點至翌日上午6點，辦理新北環快龍門路至成功路（往新莊方向）銑鋪工程。圖／新北市養工處提供
新北市養工處將於7月10日至17日每天晚上10點至翌日上午6點，辦理新北環快龍門路至成功路（往新莊方向）銑鋪工程。圖／新北市養工處提供

為提升新北環快龍門路至成功路（往新莊方向）路面品質，新北市養工處表示，將於7月10日至17日每日晚上10點至翌日上午6點辦理銑鋪工程，屆時部分匝道將封閉施工，請用路人提前改道並配合現場義交人員引導通行。

養工處表示，新北環快是淡水河西側沿岸包含:中和區、永和區、新店區、板橋區及三重區等對外要道，同時銜接台64線與雙北市聯外橋梁，新北市政府為保障用路人行駛安全，由養工處辦理部分路段鋪面改善工程，為降低交通衝擊而需夜間施工，工程完工後將提供用路人更安全的通行環境。

養工處說，銑鋪期間將封閉新北環快龍門路及重安街往新莊上橋匝道，用路人請改由橋下環河北路行駛至河邊北街，再銜接環河南路直行至成功路匝道上新北環快。

養工處提醒，由於施作路段日間車流量大且交通繁忙，因此選擇夜間進行封閉施工，若遇雨將順延，以保障施工人員及行車安全。施工期間用路人請提前、或於現場配合指示牌面改道行駛，並配合義交人員指揮導引確保行車安全，施工期間造成不便也敬請見諒。

新北市養工處將於7月10日至17日每天晚上10點至翌日上午6點，辦理新北環快龍門路至成功路（往新莊方向）銑鋪工程。圖／新北市養工處提供
新北市養工處將於7月10日至17日每天晚上10點至翌日上午6點，辦理新北環快龍門路至成功路（往新莊方向）銑鋪工程。圖／新北市養工處提供

淡水河

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