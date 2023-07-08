公民提案參與式預算「沒失敗」 北市府：過程參與最重要
不只北一女「循環杯」提升到政策面，該機制上路之初，還我特色公園行動聯盟與家長們紛紛提案改造鄰里公園，後來更帶動北市府大規模修建，包含天母夢想親子樂園、平安公園等，某種程度成了政策起頭。
儘管如此，受限於公共性、適法性及預算可行性，還是有不少未成功催生的提案，要是順利錄案，最終一定會完成結案，只是不見得滿足提案人最初想像，民政局也強調「沒有所謂失敗」。
「這種提案歷年來至少10個，卻幾乎碰釘，沒有一個成功錄案」，台北市政府公民參與委員會參與式預算組第3至6屆召集委員洪德仁指的是，在河堤邊設置人行通道、磺溪旁架木頭棧道等，這類提案本質福國利民，往往碰到適法性不可行，在提案審議工作坊就卡關，無法進入公開展覽、票選流程進而錄案。
曾有市民提案，要在北投與士林交接的璜溪上游溪邊，架設一個木頭棧道，走在樹蔭下，還能聽溪水聲，散步、運動兩相宜。洪德仁說，儘管該案經票選通過，經公務員、公參會等人到場勘查發現，因位處淺在風險區，水利法規定不能有人工相關設施，最終無法錄案。
洪德仁分享也有市民提案，要將鄰近萬華老舊市區的水源快速道路旁的人行道延伸，以便民眾穿越堤防、從事休閒活動。但是，早年人行道設計狹窄，坡道無法再延伸，唯一辦法就是無障礙電梯，附近宮廟原有意提供空地無償使用，最後卻拒絕。
他憶及整個案子歷經2年，因涉及私地而喊停，直言「我不認為這案失敗」，反而提醒公部門從事公共價值之事，要顧及私人權益，若提案涉及私地一定要取得無償使用證明，以利公共政策順利推展。
民政局自治行政科長方英祖說，提案人與權責單位會在提案審議工作坊，討論如何執行，例如巷弄停車亂象多想全畫紅線遏止，因涉及交通規劃與周遭人員進出等考量，須評估公共性、適法性及預算可行性，以最能錄案狀況進入票選階段。
「提案沒有失敗與否」，參與式預算是一個公民參與機制，方英祖點出最重要的是參與，不論結果是否百分之百達標，期間對於民眾的教育養成，使得過程比結果更重要。
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