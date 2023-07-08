北市公民提案參與式預算 「改朝換代」蔣市府轉型續推

台北在前市長柯文哲任內推廣參與式預算，引發各縣市跟進，但北市2016年起每年提案錄案數卻逐年遞減，受限於公共性、適法性及預算可行性，有不少未成功催生的提案。蔣市府承諾繼續推，民政局表示，許多民眾相當關心公民式參與提案，未來鎖定高中職生與市民兩大方向。

北市2016年起每年參與式預算提案錄案數60、70件，到了2022年只有33件，這期間的提案錄案數包含逕予執行案共477件，結案428件、結案率達89.7%，其餘辦理中。

民政局自治行政科長方英祖強調，「整體提案數並沒有大幅減少」，根據12行政區與市府局處量能，市府訂定每年提案量上限，迄今平均一年逾60件。每年經過票選錄案數，一開始66件、76件，到2018年加入「逕予執行」機制，票選錄案數逐年減少，平均約42件。

過去不少提案人認為政府效率太差、拖太久，「逕予執行」讓有些案子不用透過i-Voting，即可在權責單位當年編列預算內完成，大幅縮短時程，年均約24件。台北大學公共行政暨政策學系教授胡龍騰指出，當提案恰符合單位既有規劃，執行上更能貼近需求，民眾也能更快看到成效，無疑是雙贏局面。

台北推行參與式預算迄今近8年，去年底「改朝換代」，胡龍騰認為台灣難得有如此草根的公民參與機制及文化慢慢成形，「好不容易把鍋子弄熱，卻突然關火」，擔心如果就此嘎然而止，無助於推展台灣社會公民參與文化的養成。