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車多路幅又小 議員批中和這路口「行人地獄的鬼門關」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北中和的中山路二段及員山路口，每逢交通尖峰時刻就湧入許多車流，加上員山路口路幅較小，無論是公車、貨車轉彎，或是行人要過馬路，導致險象環生。記者江婉儀／攝影
位於新北中和的中山路二段及員山路口，每逢交通尖峰時刻就湧入許多車流，加上員山路口路幅較小，無論是公車、貨車轉彎，或是行人要過馬路，導致險象環生。記者江婉儀／攝影

位於新北市中和的中山路二段及員山路口，每逢交通尖峰時刻就湧入許多車流，加上員山路口路幅較小，無論是公車、貨車轉彎，或是行人要過馬路，導致險象環生。議員形容，該處就像「行人地獄的鬼門關」；新北市政府交通局說，將退縮行人穿越線，加大機車待轉空間，提升安全性。

記者實際在中山路二段及員山路口觀察，路上除了滿滿汽機車外，許多人都靠公車通勤，隔幾分鐘就有2、3班公車經過，要右轉員山路時，都會因路幅狹小，轉彎時仍易卡住，且不少小貨車、大卡車會左轉往員山路走，車流量十分大，即便過了通勤時間，該交叉路口的車流雖然有減少，但還是有不少車子經過。

中和積穗里長陳致廷指出，由於中山路二段右轉員山路口幅度較窄，不但行人要穿越、機車待轉格也在此處，但員山路又是許多公車的必經之道，他認為斑馬線及機車待轉格都要往後退縮，才能避免公車轉彎時造成死角，導致事故發生，希望藉此改善危險路口。

新北市議員張嘉玲表示，因為自己常跑行程經常經過，加上自己就住附近，不少居民都反映，也常看到車禍，甚至早上尖峰時段，因為車輛太多，機車停等區車流會「自然溢出」，員山路上周邊工廠有很多貨車，尤其是中山路二段右轉員山路，公車轉彎時，都會因機車待轉區卡住造成死角，險象環生。她已邀集交通局會勘，希望改善這個「行人地獄的鬼門關」，保障行人機車通行空間更安全。

交通局表示，後續將會以退縮路口及行人穿越道線的方式，提升行人安全，並加大待轉機慢車停等空間。並由新北市養工處配合，預計在今年9月開工施作實體人行道及中央分隔島改善工程。

位於新北中和的中山路二段及員山路口，每逢交通尖峰時刻就湧入許多車流，加上員山路口路幅較小，無論是公車、貨車轉彎，或是行人要過馬路，導致險象環生。記者江婉儀／攝影
位於新北中和的中山路二段及員山路口，每逢交通尖峰時刻就湧入許多車流，加上員山路口路幅較小，無論是公車、貨車轉彎，或是行人要過馬路，導致險象環生。記者江婉儀／攝影
位於新北中和的中山路二段及員山路口，每逢交通尖峰時刻就湧入許多車流，加上員山路口路幅較小，無論是公車、貨車轉彎，或是行人要過馬路，導致險象環生。記者江婉儀／攝影
位於新北中和的中山路二段及員山路口，每逢交通尖峰時刻就湧入許多車流，加上員山路口路幅較小，無論是公車、貨車轉彎，或是行人要過馬路，導致險象環生。記者江婉儀／攝影

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