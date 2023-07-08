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板橋推彩虹地景 議員：要有性平政策

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
板橋453藝文特區將規畫彩繪或裝置，採用跨性別等顏色與標誌，創造彩虹地景。記者張曼蘋／攝影
板橋453藝文特區將規畫彩繪或裝置，採用跨性別等顏色與標誌，創造彩虹地景。記者張曼蘋／攝影

新北市推動LGBT（多元性別族群）友善環境，市民廣場周邊店鋪，9月將由民間團體「不會教小孩行動聯盟」打造成性平基地，另外453藝文特區也將規畫彩繪或裝置，並設置解說牌，打造彩虹地景新地標。但議員認為，要帶動彩虹經濟，不是只將造景塗上彩色就硬說是性平，要有性平整體政策，也要落實到校園。

板橋435藝文特區在議員要求下，將會規畫彩虹彩繪跟裝置，新北文化局表示，目前已設置六色彩虹飄浮傘，假日許多國內外遊客因彩虹意象慕名而來，預計在前廣場或後廣場規畫彩繪或裝置，並設置解說牌，將採用跨性別等顏色與標誌。

市議員黃淑君表示，目前新北市提出的彩虹地景，多數只是剛好是彩色，不是塗上彩色可以硬說是性平，規畫要有故事性，讓民眾得以探討相關議題；以西門町彩虹斑馬線為例，就成為性平團體的舉辦活動的地點之一，也可以帶動周邊商家的經濟發展。

市議員江怡臻說，市府在相關規畫期間應邀相關團體參與，讓施工能完整呈現、設計更多元。除了制式彩虹旗幟外，建議能運用燈光、牆面塗鴉等，甚至可以延伸到服務和商品上，拆解不同色塊，展現理念，運用空間逐漸形成認同。

另外，市民廣場周邊店鋪將由財團法人「不會教小孩行動聯盟」得標，要打造親子幼兒沉浸式基地「性別不小室」，遊戲設施會有相關理念，包括精子如何遇到卵子等，透過遊戲去學習性平，今年9月底前會陸續正式開幕。

聯盟理事長陳儀表示，開幕後會不定時讓幼兒園免費參觀，性平觀念從小學起，新北市雖然相較北市、高雄市，在同志友善方面推廣看起來相對較慢，但有起步都是好事。

新北市目前關於性平相關規畫包括，由活動設計翻轉職業及家務分工性別刻板印象方案，像社會局建置親子館環境檢核表，鼓勵男性共同參與育兒，翻轉家務分工性別刻板印象等。

議員 藝文特區

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