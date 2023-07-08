殘渣處理費 新北果菜公司、攤商互槓

新北市果菜公司6月被爆向攤商調整果菜殘渣處理費用，議員昨再批收取金額無法源依據。果菜公司說，板橋市場共378家行商，其中二次加工淨菜業者26家，更出示照片指果菜殘渣量年增，造成環境清潔及場內動線難行、清運成本增加。攤商仍不滿直批，可要求改善，但不是強制收費。

新北市議員黃淑君昨表示，果菜公司日前片面要跟攤商調整收取殘渣處理費用，6月10日用一紙公文公告，五天後開始強制扣款，後續雖先暫緩扣款，收取金額也做調整，本月5日座談會後，雙方沒有共識，攤商也無法接受，「收取細節有無經過法源依據？」

新北果菜公司說明，公司為批發市場貨品交易，每日交易管理費收入因應營運支出，近年因場內部分業者二次加工處理量增加，果菜殘渣量逐年增高，間接造成環境清潔及場內動線難行、清運成本增加，長久恐影響其他業者，也讓果菜公司營運無法負荷。

不過，攤商則認為，若是動線髒亂，果菜公司應針對這些攤商要求改善，而不是將此當作理由，去調整、強制收殘渣處理費用，且一開始訂價每公斤收費4元，經議員協調後改為3元，但訂價制度「朝令夕改」，「是不是可以乾脆不付？」

果菜公司說，其他行商也向他們反映，加工增加蔬果殘渣費用，不該由全體攤商共同承擔，基於使用者付費原則，才與二次加工處理業者協商。

果菜公司表示，據座談會協商決議，殘渣委託處理費用自本月起計算基準為每公斤3元，每月採22天計算，收費方式由公司代收或經簽具同意書後由每月永豐銀行扣款。

果菜公司說，場內產生的果菜殘渣是經招標委外廠商，清運到政府核可的再利用單位，處理方式有送牲畜場做為食材，有用生物或化學科技絞碎、烘乾、研磨程序製成環保基材，會持續朝減輕業者與公司負擔間，討論可行方案。