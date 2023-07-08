訪星第三天 蔣萬安參加西北市長、教育部長午宴

台北市長蔣萬安出訪新加坡第三天，分別參訪濱海灣花園和陸路交通管理局（LTA），新加坡西北市長任梓銘及教育部長陳振聲昨中午設宴招待蔣萬安，並針對共同關心的住房、教育和交通課題，廣泛討論，任梓銘表示，和蔣萬安認識7年，蔣以台北市長身分首次訪問新加坡時，能接待他特別高興。

陳振聲是現任人民行動黨中央執行委員會助理秘書長兼新加坡教育部長，曾任新加坡陸軍部隊少將總長、新加坡貿易和工業部部長、總理公署部長。2005年，他獲得李光耀研究生獎學金進入MIT斯隆管理學院深造，陳也被視為第四代接班團隊之一。

任梓銘從2011年以來，一直擔任代表馬西嶺-油池集選區油池區的國會議員，2020年由李顯龍任命為西北市長至今，負責管理19個選區。

陳振聲在臉書發文指出，兩個高度都市化和人口稠密的城市，面對很多類似的挑戰，彼此在可持續發展交通、公共房屋、智慧城市領域，都有很多需要學習的經驗。雙方對各式各樣的議題討論，例如推動學校雙語、數位化和城市發展。

任梓銘指出，新加坡和台北市很多方面都很像，也有共同挑戰，同樣有相互學習的地方。

蔣萬安說，新加坡與台北面對相似的挑戰與機遇，相信兩座城市的未來都是充滿希望且值得為之奮鬥的，參訪團此行充滿收穫，非常愉快，也就各種政策議題向新加坡學習不少，期待很快再見，希望是在台北，也期待為強化新加坡與台北的雙邊關係而攜手努力。