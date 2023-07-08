北市承德南京人行天橋將拆 今起封閉

位於台北市承德路一、二段與南京西路交叉口的承德南京人行天橋墩，占據行人通行空間，也容易成為車輛轉彎的視線死角，增加周邊居民及校園師生通行的危險性，新工處為健全該路口的道路安全，決議本月底前把天橋拆除，將擴大管制周邊道路交通行駛，提醒民眾提前改道。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒指出，因承德南京人行天橋整體均為鋼結構，拆除時將以最佳切割工法進行，即施工人員於橋梁預定卸點的位置切斷接合機構，再將結構物吊放至地面分解單元結塊運離工區。

本次天橋主體拆除工程規畫10天左右完成，預訂7月8日10時封閉，7月13日至14日拆除樓梯、21日拆除北向與東向大梁、22日拆除南向與西向大梁。大梁拆除施工時間為夜間11時至隔日6時。

將分階段交通維持管制，管制措施有二項，一是夜間11時至隔日凌晨1時擴大管制範圍，禁止一般車輛進入承德路及南京西路交叉口，僅開放公車進入並行駛調撥車道。另外，凌晨1時至6時管制所有車種進入。

新工處指出，經過試封閉確認天橋周邊人行交通安全配套措施完善無誤後，開始施工，請駕駛提前改道避開管制路段以節省行車時間，行經工區周邊時，耐心遵循義交指揮維護行車安全。