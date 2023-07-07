北市每39分鐘就1人罹癌 鼓勵篩檢拿好禮

北市衛生局表示，北市每年新發生癌症人數約1萬3000人，每39分鐘就有1人罹癌，推出鼓勵及早篩檢獎勵活動，篩檢大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌可參加線上刮刮樂。

衛生局今舉辦「開心篩 543」癌症篩檢宣導記者會。衛生局長陳彥元表示，北市每年新發生癌症人數約1萬3000人，每39分鐘就有1人罹癌，癌症初期無明顯症狀，等到身體發生警訊常常為時已晚。

衛生局表示，隨著疫情解封，今年已有27萬人次完成癌症篩檢，為延續這波篩檢熱潮，衛生局結合台灣癌症基金會、台北市醫師公會及台北市藥師公會，共同舉辦「開心篩 543」癌症篩檢獎勵活動。

衛生局說，只要符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌篩檢活動資格者即可參加線上刮刮樂，活動期間每完成1項篩檢就可獲得刮刮樂機會；如為大腸癌或乳癌首次篩檢、子宮頸癌6年以上未篩（含首次篩檢）及往年曾口腔癌篩檢、疑似陽性再次參與篩檢市民，還可再加碼抽萬元健康好禮，活動總獎金高達50萬元，平均每39分鐘就有1人罹癌。

衛生局指出，北市去年就有5246名市民因癌症死亡，過去3年又受疫情影響，癌症篩檢量較疫情前下降達18.27%。而相關醫學實證顯示，定期參與癌症篩檢可降低70%子宮頸癌、41%乳癌、35%大腸癌、26%口腔癌死亡風險。

衛生局並說，結合1082家醫療院所及22個社區醫療群，打造「癌症防治便利網」，提供市民便利癌症篩檢服務。112年6月4項癌症篩檢量為27萬8304人次，較去年同期篩檢量大幅成長51%。