軌道也怕發燒？北捷裝溫度計測軌溫 7月已有3天飆破50度

近日高溫炎熱，台北捷運表示，高架平面段軌道會直接感受溫度變化，北捷有設溫度計，只要監測到軌溫超過50度，就會立即派員巡視軌道；7月至今就已有3天飆破50度。

台北捷運公司今天新聞稿表示，為避免軌道受氣候影響，民國89年起就在淡水信義線復興崗站往忠義方向軌道下方，裝設「軌道溫度計」，每天監測軌道溫度，確保行車安全。

北捷表示，高運量軌道大部分在地下路段，不會受到氣候影響，但淡水信義線圓山站到淡水站，屬於高架平面段，軌道會直接「感受」氣候變化。

北捷說，軌道設計容許軌溫在60度以上，捷運公司參考亞洲地區及高鐵的軌溫標準，將捷運軌溫監測標準訂在攝氏50度。當「軌道溫度計」監測到軌溫超過攝氏50度，便會馬上將資訊傳遞到遠端電腦，軌道維修人員接到會立即出發車巡軌道，檢視軌道狀況。

北捷表示，今年迄今共6天軌溫大於50度，其中7月到目前為止共3天軌溫大於50度，軌道維修人員當下立即出發巡視該路段軌道，確認系統營運正常。

北捷說，軌道維修人員以遠端監控方式，不但可隨時監測軌溫及大氣溫度變化，同時針對軌溫及大氣溫度統計，分析相對變化值，也可提供後續軌道維修參考。

北捷指出，至於文湖線軌道則與高運量長焊鋼軌的設計不同，木柵段為混凝土的行駛路面，而內湖段鋼製行駛路面，捷運工程局建置時已將溫差熱漲冷縮變化量納入設計考量，因此每段鋼軌接續的部分已預留伸縮縫，確保行車安全。