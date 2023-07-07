高低差30公分危險 汐止八連路重鋪柏油改善完成

汐止區八連路有部分路段特別窄難以會車，尤其在八連路一段270號一帶，更因為路面高低落差有30公分，造成有時候在會車時，車子底盤卡在道路邊緣，相當危險，所以，新北市議員廖先翔就協助改善，現在高低落差改善完成，也重鋪柏油路面，行車更安全。

八連里長周順益說，這一段路真的是八連里的痛，早期發生很多起車禍，所以，也請議員廖先翔協助幫忙，在與市府人員現場會勘後，也很快做改善，先是將路底下的管線先降埋整埋，再進行刨除降低路面，因為原本的路面落差30公分以上，意外頻傳，現在改善後，里民都說太好了。

新北市議員廖先翔表示，在汐止八連路一段大概變電所往山區的方向，因為道路多彎又不是很寬，沒有辦法會車，經常發生車禍，但是因為這條路是早期開出來的既成道路，如果道路要拓寬，必須要有土地所有權人同意，但一直無法取得，所以，沒辦法拓寬。

廖先翔指出，後來大家集思廣益後，因為過去道路跟銜接的路側高低落差有30公分，所以，當沒辦法會車時，車子輪胎也沒辦法壓下來，所以，在沒辦法拓寬下，就想說將路面高層降低，再通過一些管線單位大家一起通力協助後，管線一併降低，路面高層刨掉後，將高度降低，減少落差，這樣如果真的要會車或是緊急閃避時，車子開在路側也不會危險，現在工程已經完工了，路側旁邊的高低差大概剩不到10公分，是一個相對安全的道路環境。