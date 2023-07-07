近80歲仍老當益壯 雙溪區雙溪里長盧燈煌獲特優里長

雙溪區雙溪里的里長盧燈煌，從村長時代到里長已經有將近20年的時間，年近80歲的他老當益壯，關心地方長者不遺餘力，也致力於里內基礎建設，這也讓他獲得今年新北市的特優里長殊榮。

眼前的這張獎牌，是昨日剛從市長手接下的特優里長獎牌，雙溪區雙溪里的里長盧燈煌，是代表雙溪區接受表揚的特優里長，他從事村里長工作已經要邁入20年，今年已經將近80歲的他，也是這次新北市特優里長中，年紀最長的一位，不過他依然老當益壯，行動力十足。

雙溪里里長盧燈煌說，年輕時跟著父親學看風水，也成為一名堪輿師，後來考進台鐵服務滿25年退休，才出來當里長，雖然里長之路起步較晚，但憑藉著的熱忱和服務精神，讓他當里長一晃眼就快20年，如今年紀也有了，他也希望能完成階段性任務後來退休。

雙溪區區長林銚傑說，里長盧燈煌從村長一直到新北市的里長，服務將近20年的時間，又雙溪里算是轄區內人口密度較高的里，獨居長者的人數也不少，盧里長和他的社區理事長夫人，夫妻倆攜手扛起照顧里內長輩的重任，並協助推行各項福利政策，深獲里民的好評，這次獲得新北市特優里長殊榮，實至名歸。