全心打拼經營 汐止江北里長謝祚敏獲選全國特優里長

今年汐止區的特優里長名單出爐，其中江北里長謝祚敏經市政府推薦，更是獲選為全國特優里長，這18年來為民服務，以及里內環境改變，不但環境多次拿到五星級認證，得到全國特優里長，他也感謝鄰長及志工長期以來的默默付出，以後會更努力為江北里打拼。

每一年，汐止區公所都會提報特優里長名單，送新北市政府進行表揚，而今年江北里長謝祚敏經新北市政府推薦獲選為全國特優里長，十幾年來為民服務、鄰里經營有成，奪得這項殊榮，議員白珮茹肯定謝祚敏長期的用心，因為經常都看到他在里內大小巷弄忙碌的身影，而里民也都為他開心，直說實至名歸。

新北市議員白珮茹說，恭喜謝祚敏里長榮獲全國特優里長，謝里長平時除了擔任義消協勤非常的熱心，也在地方上帶領很多的志工團隊服務里民，里內大大小小事物都親力親為，常常在里內路邊或是巷弄都看的到他服務的身影。

江北里長謝祚敏表示，這次能夠獲得殊榮，真的很感謝長官、家人以及志工里民一直以來的付出，這項榮譽不是一個人的，是大家的。而當里長以來都默默的在為里內事務還有里民服務，除了環境整頓綠美化，多次拿到市府鄰里環境認證五星級，也很重視關懷弱勢，照顧里民就像照顧自己的家人一樣，對於里內特殊境遇家庭、低收入戶、獨居老人等弱勢族群時常主動關懷，也經常親自協助里民送醫，以及援助貧困家庭之喪葬事宜，積極關懷弱勢家庭。

謝祚敏當里長18年的生涯以來，全心全意都在為里內付出，在他的用心經營下，這幾年來江北里拿到不少獎，從治安到環境美化，做愛心也不落人後，和志工合力將資源回收的錢，捐贈消防災勘車，大小事物全都不馬虎，這些都讓里民感受深刻，這次經市政府推薦、內政部評選，當選全國特優里長，除了感謝志工們的協助，也表示，未來會更加努力，繼續為里內打拼，打造更好的江北里。