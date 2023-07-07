快訊

回訊息要小心！男貼「這表情符號」被視為簽約 沒交貨賠慘了

尋求突破！侯友宜陣營加強組織戰 曾銘宗欲邀請「這3人」加入

全心打拼經營 汐止江北里長謝祚敏獲選全國特優里長

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江北里長謝祚敏經市政府推薦，獲選為全國特優里長，里民也都為他開心，直說實至名歸。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北里長謝祚敏經市政府推薦，獲選為全國特優里長，里民也都為他開心，直說實至名歸。 圖／觀天下有線電視提供

今年汐止區的特優里長名單出爐，其中江北里長謝祚敏經市政府推薦，更是獲選為全國特優里長，這18年來為民服務，以及里內環境改變，不但環境多次拿到五星級認證，得到全國特優里長，他也感謝鄰長及志工長期以來的默默付出，以後會更努力為江北里打拼。

每一年，汐止區公所都會提報特優里長名單，送新北市政府進行表揚，而今年江北里長謝祚敏經新北市政府推薦獲選為全國特優里長，十幾年來為民服務、鄰里經營有成，奪得這項殊榮，議員白珮茹肯定謝祚敏長期的用心，因為經常都看到他在里內大小巷弄忙碌的身影，而里民也都為他開心，直說實至名歸。

新北市議員白珮茹說，恭喜謝祚敏里長榮獲全國特優里長，謝里長平時除了擔任義消協勤非常的熱心，也在地方上帶領很多的志工團隊服務里民，里內大大小小事物都親力親為，常常在里內路邊或是巷弄都看的到他服務的身影。

江北里長謝祚敏表示，這次能夠獲得殊榮，真的很感謝長官、家人以及志工里民一直以來的付出，這項榮譽不是一個人的，是大家的。而當里長以來都默默的在為里內事務還有里民服務，除了環境整頓綠美化，多次拿到市府鄰里環境認證五星級，也很重視關懷弱勢，照顧里民就像照顧自己的家人一樣，對於里內特殊境遇家庭、低收入戶、獨居老人等弱勢族群時常主動關懷，也經常親自協助里民送醫，以及援助貧困家庭之喪葬事宜，積極關懷弱勢家庭。

謝祚敏當里長18年的生涯以來，全心全意都在為里內付出，在他的用心經營下，這幾年來江北里拿到不少獎，從治安到環境美化，做愛心也不落人後，和志工合力將資源回收的錢，捐贈消防災勘車，大小事物全都不馬虎，這些都讓里民感受深刻，這次經市政府推薦、內政部評選，當選全國特優里長，除了感謝志工們的協助，也表示，未來會更加努力，繼續為里內打拼，打造更好的江北里。

汐止 白珮茹 新北 議員

延伸閱讀

懶人包╱黃國昌的農牧地遭控炒地 一次看懂到底在吵什麼？

北士科開發催生「新天母生活圈」，一級戰區帶動週邊房市

仙丹、紫薇盛開比美 汐止城中里茄苳溪步道賞花趣

汐止北峰國小教室建置觸控螢幕 互動學習教學更活潑

相關新聞

蔣萬安訪新加坡不公開行程曝光 參加西北市長、教育部長午宴

台北市長蔣萬安出訪新加坡第三天，分別參訪濱海灣花園和陸路交通管理局LTA，不公開行程也曝光。新加坡西北市長任梓銘及教育部...

走入歷史！台北市承德南京人行天橋退役 7月8日封閉

位於台北市承德路一、二段與南京西路交叉口的承德南京人行天橋即將退役，7月底前就會向市民道別。北市新工處表示，預訂7月8日...

蔣萬安訪新加坡二度失蹤？ 隨行議員批：不要搞祕密外交

台北市長蔣萬安出訪新加坡，今天是第三天，隨行議員陳怡君再爆料，繼出訪第一天晚餐，蔣萬安不見人影，質疑搞祕密外交；今天上午...

全心打拼經營 汐止江北里長謝祚敏獲選全國特優里長

今年汐止區的特優里長名單出爐，其中江北里長謝祚敏經市政府推薦，更是獲選為全國特優里長，這18年來為民服務，以及里內環境改變，不但環境多次拿到五星級認證，得到全國特優里長，他也感謝鄰長及志工長期以來的默默付出，以後會更努力為江北里打拼。

近80歲仍老當益壯 雙溪區雙溪里長盧燈煌獲特優里長

雙溪區雙溪里的里長盧燈煌，從村長時代到里長已經有將近20年的時間，年近80歲的他老當益壯，關心地方長者不遺餘力，也致力於里內基礎建設，這也讓他獲得今年新北市的特優里長殊榮。

到石門區開啟美好一天 石花凍、Q彈仙草超消暑

炎炎夏日，外出旅行，如何好玩又消暑相當重要，而來到北海岸石門海邊走走，都一定要來一份沁涼消暑的石花凍，大部分的店家所賣的石花凍幾乎都是杯裝，就有業者別出心裁，用碗盛裝石花凍，光看就超級涼快，不僅如此，還能邊看海景邊喝石花凍，這也為原本炎熱的海邊觀光行程，增添了消暑又愜意的氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦