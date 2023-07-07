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到石門區開啟美好一天 石花凍、Q彈仙草超消暑

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
到北海岸石門海邊走走，邊看海景邊喝石花凍，這也為原本炎熱的海邊觀光行程，增添了消暑又愜意的氛圍。 圖／紅樹林有線電視提供
到北海岸石門海邊走走，邊看海景邊喝石花凍，這也為原本炎熱的海邊觀光行程，增添了消暑又愜意的氛圍。 圖／紅樹林有線電視提供

炎炎夏日，外出旅行，如何好玩又消暑相當重要，而來到北海岸石門海邊走走，都一定要來一份沁涼消暑的石花凍，大部分的店家所賣的石花凍幾乎都是杯裝，就有業者別出心裁，用碗盛裝石花凍，光看就超級涼快，不僅如此，還能邊看海景邊喝石花凍，這也為原本炎熱的海邊觀光行程，增添了消暑又愜意的氛圍。

A good day店長分享說，在眾多知名肉粽店家林立的街邊，以海洋風搭配木質調的裝潢風格突顯不同的風情，木桌椅還有隨風擺盪的鞦韆，給人愜意的放鬆感受，加上店裡的特色與周邊的咖啡店也很不同，老闆自製的石花凍用碗裝，還有QQ彈彈的仙草凍，都是一般咖啡廳沒有的，這兩項產品也成為店內的招牌與特色。

A good day咖啡的老闆是石門女兒，希望透過自己的力量，讓漂亮的家鄉被更多人看見，吸引遊客停留在石門更多的時間，因此特地選在石門海岸邊開啟自己的小店。而店內的特色還不只有老闆手工自製的石花、仙草凍，還可以買到石門限定的伴手禮

老闆簡麗玲說，原本在漁港裡賣海產乾貨，現在來到台二線上開店，將海產乾貨包裝設計，成為石門海岸邊限定版的伴手禮，深受顧客的喜愛，此外，熱情、親切的服務態度給到訪的顧客就像是回到家的感受，這也是自己想要營造的風格，在石門海邊打造一處像家的咖啡店，讓外地的旅人到訪喝杯咖啡，就有在家的放鬆的感覺。

石門 咖啡廳 老闆 伴手禮

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