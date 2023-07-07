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50對新人今擠板橋戶所搶結婚 寵物鴨還當「見證人」
今天是7月7日，剛好遇到農曆5月20日，新北市板橋戶政事務所今天一早擠滿排隊結婚人潮，截至下午2點，就有多達50對新人登記結婚，戶所人員忙得不可開交。其中還有一對新人帶著寵物鴨結婚登記，可愛模樣讓一旁洽公民眾爭相拍照。
板橋戶所人員今早就忙著協助絡繹不絕的新人登記，經人員詢問，才發現新人們多是想要在七夕結婚，但礙於農曆七夕在「鬼月」，只好提前到國曆七夕，且剛好農曆是諧音「520」寓意。板橋戶所統計，去年農曆七夕僅5對新人結婚登記、國曆七夕36對，今年數量暴增。
其中一對新人，蔡小姐和李先生是高中同學，愛情長跑6年，蔡小姐表示，今天是交往紀念日，也因她外號是「七七」，加上農曆又是520，特別選擇今結婚，她家裡是遊覽車業者，男方為追求她，努力考取遊覽車司機駕照，現在一人當司機、她則是當導遊。兩人還帶養寵物鴨來見證結婚，可愛模樣融化現場辦公民眾。
板橋戶所主任黃信勝表示，今年7月7日登記新人比往年多，建議民眾辦理結婚登記，可先至網路或電話預約，減少等待時間；如需申辦其他案件，也可多加利用內政部「線上申辦戶籍登記服務」，以節省時間。
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