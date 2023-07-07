北市「機退2.0」選址 議員批：毫無章法

北市府以「機退2.0」作為洗刷「行人地獄」首推政策，並同步對北市人行道之缺失進行盤點。但議員鍾佩玲指出，交通局選址原則是北市「八橫八綜」道路為主，但部分道路停車空間不足，僅可讓一人通行，卻未列入機退路段，質疑人行道空間不完善路段，不才是應進行改善？批評選址無章法。交通局指出，次要道路若有急迫性改善需要，仍會納入檢討。

機退2.0包含重新調整路邊車格配置，塗銷人行道機車停放區、部分汽車格改為機車格或共用車格，也挖設機車彎，敦化南北路、仁愛路、大道路等路段已完成，今年將繼續改善中山南北路、民權東西路、羅斯福路等路段，目標2027年在34條主次要幹道實施。

鍾佩玲指出，以台北市八德路2段為例，人行道劃設停車空間採斜角方式，其所剩餘空間1.5公尺，經現地查看，停車格位長度不足，致100CC以上重型機車停放後，僅可讓一人通行。試問，這樣的人行空間，沒有改善的迫切性嗎？

反觀「優先實施路段仁愛路一、二段」，人行道扣除原有停車空間後，即使劃設自行車道，仍有餘裕空間供行人行走；刻正進行「機退2.0」作業的中山北路二段，即便因施作機車停車彎工程佔據部分人行空間，該路段仍可維持二至三個行人並肩而行，卻優先進行「機退2.0」作業。

也有民眾反映，挖出機車彎，又同步塗銷汽車停車格，改畫成機車停車格，不只機車停車空間減少，汽車又該停哪？ 找不停車位，違停自然變多。

交通局指出，機退2.0政策，主要針對已進行初步整頓、且設有機慢車停放區路段，針對該路段條件，評估採設置機車彎，或劃設路邊機車格方式，改善人行道缺失；「八橫八縱」路段是北市主要幹道，路幅較寬敞，且大部分人行道已有設施帶，較具備劃設路邊停車格或可設機車停車彎之條件。

另外，「八橫八縱」兩側建築物也較多有附設停車空間，較具停車路外化條件，另主要幹道沿線道路使用活動較明顯，來往行人多，希望透過優先示範路段之成效，逐漸形成共識及融入社區後逐步推及次要道路。另非屬「八橫八縱」的次要道路，倘有急迫性改善需要，仍會透過原有機退機制措施，以個案方式納入檢討處理。