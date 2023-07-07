快訊

訂錯機票「害24人滯留印度」！ 領隊「1舉動」惹怒全場 旅行社緊急道歉認賠

評／準公幼品質差 兒盟籲：強化退場機制

若台海衝突…不只台灣慘 這三個國家也很危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北果菜公司一紙公文要收殘渣處理費 被議員批市場亂喊價

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
攤商向果菜公司繳納費用收據。圖／黃淑君臉書翻攝
攤商向果菜公司繳納費用收據。圖／黃淑君臉書翻攝

新北市果菜公司六月出示公文表示要向攤商調整收取果菜殘渣處理費用，6月15日開始收取、6月25日強制扣款，引發攤商不滿。果菜公司今表示，板橋市場共378家行商，其中二次加工淨菜業者為26家，其他行商向公司反映加工所增加蔬果殘渣費用不應由全體攤商共同承擔，公司基於使用者付費原則與26家業者協商另酌收委託果殘渣處理費。

新北市議員黃淑君今在臉書表示，新北果菜公司的攤商們是一群深夜工作者，他們努力希望拿到好的蔬果，用合宜價格賣給消費者，現新北果菜公司分為三重及板橋區，板橋區的攤商是由湳雅市場外圍攤商轉型於此。

一周前曾說果菜公司片面要跟攤商調整收取果菜殘渣處理費用，並在6月10日用一紙公文表示6月15日開始收取，6月25日強制扣款。經由反映後先暫緩扣款，收取金額也做了調整，但攤商依然無法接受，因為問題出在細節裡。

細節包括法源依據，政府收受任何金額都應該要有所依據，如果經由反映，可以不收了，可以改收了，那當初規劃政策的時候，是不是沒有考慮過法源？果菜公司跟攤商收取的費用不只這筆，像是攤位使用費、水電費、進貨稅金(3%)、拍賣成交清潔費等等，許多成本都攤商買單了，那請問果菜公司做了什麼？

她說，攤商大多老實，安分守己做生意，政府要求就繳，從來沒有二話，但是收取的過程越來越粗糙，服務品質沒有提升，攤商大喊「真的活不下去！」農業政策的制定，難道就因為是新北果菜公司，所以就可以跟市場喊價一樣，亂喊亂說不用負責嗎？

新北果菜公司對此表示，公司為批發市場貨品之交易以原件銷售為主，以每日交易管理費收入因應營運支出，近年因場內部分業者二十多家進行二次加工處理量增加，除果菜殘渣量逐年增高，間接造成環境清潔及場內動線難行、清運成本逐年增加，長久下去對其它三百多家業者及公司營運造成影響無法負荷。

果菜公司表示，板橋市場共378家行商，其中二次加工淨菜業者為26家，其他行商向公司反映加工所增加蔬果殘渣費用不應由全體攤商共同承擔，公司基於使用者付費原則與26家業者協商另酌收委託果殘渣處理費。

場內所產生的果菜殘渣雖以事業廢棄物形態發包，但實則經招標委外廠商清運至政府核可的再利用單位，處理的方式有交牲畜場做為食材，有用生物或化學科技經絞碎、烘乾、研磨程序製成環保基材。在政府對生廚餘未能全面修法因應之前，公司會持續往減輕業者與公司的負擔間討論出可行的方案。

新北果菜公司日前發文調整果菜殘渣處理費用。圖／黃淑君臉書翻攝
新北果菜公司日前發文調整果菜殘渣處理費用。圖／黃淑君臉書翻攝

廢棄物 水電 廚餘

延伸閱讀

新北醫檢師不滿獎勵金遭追回 醫院：溢發而誤解

新北果菜公司爆強收殘渣費 攤商怨：每月增萬元成本

新北去年自殺近萬人 議員黃淑君提倡心理假

戴瑋姍指控孩子有被餵巴比妥家長427驗尿 侯辦：做賊喊抓賊

相關新聞

走入歷史！台北市承德南京人行天橋退役 7月8日封閉

位於台北市承德路一、二段與南京西路交叉口的承德南京人行天橋即將退役，7月底前就會向市民道別。北市新工處表示，預訂7月8日...

蔣萬安訪新加坡二度失蹤？ 隨行議員批：不要搞祕密外交

台北市長蔣萬安出訪新加坡，今天是第三天，隨行議員陳怡君再爆料，繼出訪第一天晚餐，蔣萬安不見人影，質疑搞祕密外交；今天上午...

新北果菜公司一紙公文要收殘渣處理費 被議員批市場亂喊價

新北市果菜公司六月出示公文表示要向攤商調整收取果菜殘渣處理費用，6月15日開始收取、6月25日強制扣款，引發攤商不滿。果...

來搶鐵飯碗！新北徵62名清潔駕駛 年領最高15個月

新北市環保局今公布「112年儲備環保車輛駕駛」甄試簡章，本次甄試預計錄取62名候用人員，月薪33K加清潔獎金8千、駕安獎...

市政大樓托嬰中心遭疑無法8月準時送托 北市府：27日開幕

北市府在市政大樓設有一處公共托育家園，收托市府等機關員工子女共12名，今年轉型成托嬰中心且擴大招生32人，6月抽籤名單出...

汐東線377億工程 月底上網招標

捷運汐止東湖線進度備受關注，造價達377億元，今年1月行政院核定綜合規畫後，今起一周公開閱覽，月底上網公開招標，朝203...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦