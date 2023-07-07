新北果菜公司一紙公文要收殘渣處理費 被議員批市場亂喊價

新北市果菜公司六月出示公文表示要向攤商調整收取果菜殘渣處理費用，6月15日開始收取、6月25日強制扣款，引發攤商不滿。果菜公司今表示，板橋市場共378家行商，其中二次加工淨菜業者為26家，其他行商向公司反映加工所增加蔬果殘渣費用不應由全體攤商共同承擔，公司基於使用者付費原則與26家業者協商另酌收委託果殘渣處理費。

新北市議員黃淑君今在臉書表示，新北果菜公司的攤商們是一群深夜工作者，他們努力希望拿到好的蔬果，用合宜價格賣給消費者，現新北果菜公司分為三重及板橋區，板橋區的攤商是由湳雅市場外圍攤商轉型於此。

一周前曾說果菜公司片面要跟攤商調整收取果菜殘渣處理費用，並在6月10日用一紙公文表示6月15日開始收取，6月25日強制扣款。經由反映後先暫緩扣款，收取金額也做了調整，但攤商依然無法接受，因為問題出在細節裡。

細節包括法源依據，政府收受任何金額都應該要有所依據，如果經由反映，可以不收了，可以改收了，那當初規劃政策的時候，是不是沒有考慮過法源？果菜公司跟攤商收取的費用不只這筆，像是攤位使用費、水電費、進貨稅金(3%)、拍賣成交清潔費等等，許多成本都攤商買單了，那請問果菜公司做了什麼？

她說，攤商大多老實，安分守己做生意，政府要求就繳，從來沒有二話，但是收取的過程越來越粗糙，服務品質沒有提升，攤商大喊「真的活不下去！」農業政策的制定，難道就因為是新北果菜公司，所以就可以跟市場喊價一樣，亂喊亂說不用負責嗎？

新北果菜公司對此表示，公司為批發市場貨品之交易以原件銷售為主，以每日交易管理費收入因應營運支出，近年因場內部分業者二十多家進行二次加工處理量增加，除果菜殘渣量逐年增高，間接造成環境清潔及場內動線難行、清運成本逐年增加，長久下去對其它三百多家業者及公司營運造成影響無法負荷。

果菜公司表示，板橋市場共378家行商，其中二次加工淨菜業者為26家，其他行商向公司反映加工所增加蔬果殘渣費用不應由全體攤商共同承擔，公司基於使用者付費原則與26家業者協商另酌收委託果殘渣處理費。