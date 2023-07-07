黃國昌租地變停車場 新北市政府：要求15天內限期改善

新北市議員張錦豪質疑，前立委黃國昌與女兒名下土地有停車場營利。如今有土地承租人出面表示，是他自己將土地改成停車場使用，並非是原本的土地持有人所改。新北市政府交通局表示，要做停車場，就要有停車場登記證才可營運，將要求限期改善，否則將開罰。

交通局表示，所有在都市計畫內的非停車場用地，若要做停車場都一定要按照規定申請，前天已經去現場看過，並沒有像外界所說有標示是停車場或是每小時停車價格，以目前拿到的資料來說，無法證實業者有承租車位。

交通局說，但還是會建議土地承租人，若要做為停車場使用，就要在15天內限期改善，並按照都市計畫申請補正相關程序，要有停車場登記證才可以營運。交通局目前已查過水源路上的4處基地，確實都有車子停放，經查都是私人所有，後續也會持續追蹤，若未改善就會開罰。

農業局表示，昨天至現場勘查後，現場有停車使用及鋪面，依規定後續將勘查紀錄轉給交通局及城鄉局。城鄉局表示，之後會配合市府聯合稽查，依稽查違規狀況，就各權管法令，限期改善或裁罰。