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走入歷史！台北市承德南京人行天橋退役 7月8日封閉

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
位於台北市承德路一、二段與南京西路交叉口的承德南京人行天橋即將退役。圖／北市新工處提供
位於台北市承德路一、二段與南京西路交叉口的承德南京人行天橋即將退役。圖／北市新工處提供

位於台北市承德路一、二段與南京西路交叉口的承德南京人行天橋即將退役，7月底前就會向市民道別。北市新工處表示，預訂7月8日10時開始封閉，7月13日至14日日間交通離峰時段先行拆除樓梯，接續利用21日及22日連續兩天晚間11時至隔日6時，分批拆除天橋主梁結構物。

由於承德南京人行天橋的橋墩，占據了行人通行空間，減少通行寬度的人行道實難發揮應有的服務水準，同時人行天橋的橋墩量體也容易成為車輛轉彎的視線死角，增加周邊居民及校園師生通行的危險性，為了健全該路口的道路安全，在確認地面道路系統及相關配套措施完善無虞後，承德南京人行天橋即將進行拆除。

新工處工務科長蕭志龍表示，近年全國均大力推動人本交通政策，致力提高行人通行空間之安全性與舒適性，北市府更是不遺餘力的推動這項政策，新工處也據此定期對全市既有的人行天橋進行存廢評估作業。

新工處指出，之前經過試封閉確認天橋周邊人行交通安全配套措施完善無誤後，將開始施工，期間時將擴大管制周邊道路交通行駛情形，請駕駛朋友提前改道避開管制路段以節省行車時間，或行經工區周邊時耐心遵循義交人員指揮維護行車安全。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒指出，因承德南京人行天橋整體均為鋼結構，拆除時將以最佳切割工法進行，即施工人員於橋梁預定卸點的位置切斷接合機構，再將結構物吊放至地面分解單元結塊運離工區。

本次天橋主體拆除工程規畫10天左右完成，依序於7月13日至14日拆除樓梯、21日拆除北向與東向大梁、22日拆除南向與西向大梁。大梁拆除施工時間為夜間11時至隔日6時。

另外，將進行分階段交通維持管制，管制措施有二項，一是夜間11時至隔日凌晨1時擴大管制範圍，禁止一般車輛進入承德路及南京西路交叉口，僅開放公車進入並行駛調撥車道。另外，凌晨1時至6時管制所有車種進入。

洪辰儒說，施工團隊將全力注意各項施工細節，盡量縮短施工時間，以降低對市民所產生的影響。並再次提醒用路人於施工期間盡可能提前繞道以節省行車時間，倘確有行經工區之需求，亦請遵循交通指揮人員引導通過，並減速慢行以維安全。

人行道

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