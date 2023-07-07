市政大樓托嬰中心遭疑無法8月準時送托 北市府：27日開幕

北市府在市政大樓設有一處公共托育家園，收托市府等機關員工子女共12名，今年轉型成托嬰中心且擴大招生32人，6月抽籤名單出爐，預計8月1日起收托。有家長質疑，市府說明會無法「保證」8月就能送托，擔心延後要臨時找保母不容易，且師資也還沒到位。人事處回應持續掌握工程進度，找尋師資同步進行，開學前會全數到位，預計7月27日開幕，請家長放心。

市政大樓南區2樓規畫為員工子女非營利幼兒園與社區公共托育家園，分別收托120人與12名。北市府為提供更舒適的托育環境，托育家園7月31日將結束收托並轉型成托嬰中心，大、小寶般的收托人數也增為各16位，原址則提供給幼兒園使用。

托嬰中心抽籤名單6月2日公布，北市府7月3日舉辦說明會，一名與會家長指出，市府目前無法「保證」8月1日能送托，因會中提到7月31日若還沒拿到托嬰中心設立許可就會延後收托，即使市府表示會提前告知，她擔心臨時找保母或送托真的不容易，要是找不到人帶小孩，自己又要上班，真的很兩難。

該名家長也關心師資狀況，因說明會中表示目前找到8成，她不禁擔心到現在還沒找齊全，校務行政、教師職前訓練、教學課程等規畫，真的來得及8月開始收托？

對於是否可能延後收托，人事處副處長李花書強調不會，都有掌握工程進度，預計7月27日舉行開幕典禮，8月1日可以準時收托。找尋師資是同步進行，因要符合收托比規定，托嬰中心應有8位老師，開學前都會全部到位，市府持續努力中，請家長放心。