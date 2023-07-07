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蔣萬安訪新加坡二度失蹤？ 隨行議員批：不要搞祕密外交

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員陳怡君隨市長蔣萬安出訪新加坡，上午爆料蔣萬安未出席行程，懷疑是不是去星國政要。圖／陳怡君提供
台北市議員陳怡君隨市長蔣萬安出訪新加坡，上午爆料蔣萬安未出席行程，懷疑是不是去星國政要。圖／陳怡君提供

台北市長蔣萬安出訪新加坡，今天是第三天，隨行議員陳怡君再爆料，繼出訪第一天晚餐，蔣萬安不見人影，質疑搞祕密外交；今天上午原訂參訪濱海灣花園，結果蔣萬安本人和幕僚、媒體小組也都不見，懷疑是不是見了總理李顯龍或其他政要，希望不要再搞祕密外交，見了誰應該秉持公開透明，告訴市民。

陳怡君說，蔣萬安訪新加坡共4天，已經消失2次，最離譜的是今天早上，不只是蔣萬安市長人不見，就連研考會主委俞振華，以及市府媒體團隊，統統不見了，合理懷疑是做祕密外交。

陳怡君表示，請蔣萬安市長說清楚，究竟有沒有去見李顯龍？或是新加坡政要？或是見了什麼「老朋友」？有這麼難以啟齒嗎？

陳怡君也說，她擔心蔣萬安如果去上海參加雙城論壇，會不會像在新加坡一樣做祕密外交，尤其是共機擾台，蔣萬安應該兌現選舉承諾，不應該去參加雙城論壇，她擔心蔣萬安去上海也搞祕密外交，不如老老實實待在台北就好。

對此，北市府發言人殷瑋表示，如同之前就和大家說明的，市長在新加坡有許多好朋友、老朋友，一方面是和老朋友敘舊，另一方面，也都是尊重新加坡方面的安排。

蔣萬安 新加坡

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