北市限時機車位 7月20日起停40分鐘收20元

北市府建置「限停15分鐘機車格」，北市停管處昨指出，觀察並蒐集民意，發現騎士有延長停車的需求，因此自7月20日起，全市30處限停機車格將改為「機車限時停車位」，最多可停40分鐘並收費，超時者可處600元以上罰鍰。

為了提供外送機車及民眾洽公等短暫停放需求，減少尋找機車格所需時間及違規停車問題，北市停管處自2019年起設置「限停15分鐘機車格」，截至目前為止共有30處、233格機車臨停車位，每次15分鐘，超時將逕行舉發，可處600元至1200元罰鍰。

停管處表示，7月20日起全市限停15分鐘機車格，調整為「機車限時停車位」，每次停放20分鐘，並得延長1次，同時提高周轉率將實收費，車輛進入格位停放時，於首次停放的0至20分鐘不收費，第2次停放的20至40分鐘收費20元。

不過要注意的是，超過2次停放達40分鐘者，執法單位可依「道路交通管理處罰條例」開罰，一樣為600元以上、1200元以下罰鍰。停管處停醒，限時停車格不適用「全市每日一張單」、「機車月票」及「電動機車停車免費」等優惠措施。

停管處也為此設計新的標誌牌面，牌面上方為圖例與管制說明、下方則為管制時間表，民眾可依上方圖例了解管制方式，再依停放時段及管制內容停放車輛；若民眾有建議新設置機車限時停車位的地點，也可上網申請，評估後若符合地方需求，會於該處設限時停車位。