大巨蛋工安意外 未影響使照進度

台北市大巨蛋前天發生施作電信工程工人觸電不治，外界關注，會不會延遲大巨蛋取得使照時間？北市副市長李四川表示，工人觸電的工程與主體工程無關，不會影響大巨蛋取得使照的進度。李也透露，北市府本月底前，會請大聯盟專家到大巨蛋做一次場地檢查，檢視缺點。

45歲施作電信工程的工人疑似觸電昏迷後送醫不治，北市勞檢處開罰業者30萬元，並勒令局部停工。李四川表示，因大巨蛋即將完成，業者在設基地台，作為未來轉播、提供民眾手機網路等，目前是就3至5樓局部勒令停工。

李四川也透露，北市府最近已經跟大聯盟聯繫上，預計7月底之前就會請大聯盟專家到大巨蛋做場地檢查，看看還有沒有哪些缺點，必須在比賽前改進，現在正在聯繫。

台北體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，大聯盟專家協助北市府檢視大巨蛋的人工草皮鋪設均不均勻？還有比賽時的安全護網、牛棚、投手練習室等不足處，北市府會針對專家意見修正。

民眾黨議員陳宥丞也建議，市府除邀請大聯盟專家幫忙看場地，他也建議找台灣各球團與大聯盟、世界賽主辦方座談，爭取世界賽主辦場地，並以此規格協助審視大巨蛋軟硬體工程及設備。

國民黨議員李明賢表示，大巨蛋工程已到最後階段，年底或明年可能就會舉辦國際賽事，一定要確認大巨蛋安全無虞才能開放。至於工安意外原因，是否為內部疏失或其他狀況都要查清楚，並將調查結果對外公布以昭公信。

民進黨議員何孟樺表示，面對近來的工安疑慮、百餘項勘驗缺失，證明大巨蛋連國內標準都沒辦法通過，更還沒改善，但市府現在就急著找國外單位來檢驗，只會讓人質疑，是否是為了趕鴨子上架。