大稻埕周三放煙火 塞車引爆民怨

台北大稻埕夏日節前晚180秒煙火首場施放，周邊擠進5萬人潮，看煙火秀人潮與下班尖峰人車潮全擠在一起，引爆民怨大罵「到底為什麼要在平日放煙火？」、「觀光惡夢」等語，副市長李四川表示，有必要檢討，因為只有3個水門，全擠在五號水門疏散，希望從3號、4號水門可以有疏散動線。

大稻埕前晚迎來首場煙火秀，即使出動500名工作人員、300名警力，散場時現場動線不良、流動廁所不足、垃圾無處丟等狀況，甚至散場後，因周邊也有交管，周邊交通大打結，包括大稻埕周邊道路環河北路、鄭州路、市民大道等都在塞。

到8月20日之前，還有6個周三會放煙火，居民李先生說，到了晚上10點多人潮散不去而塞車，又有噪音問題，質疑為何不舉辦在假日，難道之後的每周三都要重演一次「觀光惡夢」嗎？ 也有民眾抱怨，加班竟下班還得因塞車動彈不得，台北空氣已經夠差了，卻花錢製造汙染，還放這麼多天。

李四川表示，這一次擴大舉行，因為一般學生都已經在放暑假，才會擇定周三放煙火，周邊擠進5萬多人，但卻只有3個水門可以疏散人潮，交通管制包括裡面的流動廁所、垃圾桶等，也都因人太多造成困擾，確實有檢討必要，會找相關單位一次改進。

「活動非常受歡迎、宣傳到位，所以來了非常多人」，北市觀傳局長陳淑慧表示，假日的大稻埕人很多，所以才選周三放煙火，希望可以分散人潮，讓大家平日也到大稻埕，未來會提醒駕駛人提前避開人潮較多的地方，場內加強標示3號及4號水門都可以進出。

交通局分析，大部分的行人基於記憶，習慣性5號水門進出，且5號水門車流量多，才出現人車交織，會加強宣導民眾能利用4號跟3號水門進出，腹地也比較大，分散5號水門的壓力。